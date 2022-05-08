مَن طلب المُنى قصد العُلا.. مدينة "الروائع السعودية" تبوح لزوار سوق السفر العربي بأسرارها

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في معرض سوق السفر العربي 2022 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 12 مايو حيث يربط سوق السفر العربي المشترين والعارضين والإعلاميين وخبراء السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ببعضهم البعض.
وتشارك العلا كمحطة رئيسة في تراث وثقافة المملكة وكوجهة فاخرة وحصرية مفتوحة على مدار العام لآلاف الخبراء في مجال السفر والإعلاميين من جميع أنحاء العالم.
وستشمل الإعلانات الرئيسة الصادرة عن العلا في سوق السفر العربي لهذا العام تفاصيل الأجندة الجديدة لفعاليات العلا لعام 2022/2023 بعد الإصدار الأول الناجح الذي تم تنظيمه تحت شعار "لحظات العلا". وكذلك خيارات السكن الجديدة بما في ذلك تفاصيل عن فندق جديد صديق للبيئة.
أما بالنسبة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، فستكون الأنشطة والعروض الترويجية الصيفية في العلا محوراً رئيساً خلال المعرض.
وصرحت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "يسر الهيئة أن تشارك في سوق السفر العربي لهذا العام ويسعدنا انتعاش حركة السفر في المنطقة.. لدينا مجموعة متميزة من الشركاء ونتطلع إلى التواصل مع صناعة السياحة العالمية، بينما نواصل تطوير البنية التحتية السياحية في العلا، حيث ينصب تركيزنا على بناء وجهة مستقبلية تركز على الاستدامة في المقام الأول".
تعد مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في سوق السفر العربي جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من معدله الحالي البالغ 3 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة بحلول عام 2030.
وأضافت ميلاني: “تشمل البصمة السياحية العالمية للعلا تمثيلاً في 10 أسواق عبر وكالات السفر والتجارة ووكالات التسويق المتخصصة، مع هدف شامل لاستقبال مليوني زائر بحلول عام 2035 مع الحفاظ على فرص عمل لـ130 ألف فرد. ويعد هذا هدفاً محسوباً وقابلاً للتحقيق لوجهة غنية بالتاريخ والتراث القديم مثل العلا.
وكما هو مفصل في المخطط الرئيس "رحلة عبر الزمن"، تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الحفاظ على تراث المنطقة وحمايته، وتضع هذا الهدف في مقدمة جميع الخطط.
والعلا هي مدينة تاريخية قديمة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تقع المدينة تاريخياً على طريق البخور، بين الجبال الشاسعة والمناظر الطبيعية الصحراوية والواحات الخصبة، وكانت موطناً لعديد من الحضارات القديمة بما في ذلك الممالك الدادانية واللحيانية والنبطية.
وتحتوي المدينة على علامات تاريخية مهمة يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، وهي موطن لموقع التراث العالمي لليونسكو في منطقة الحِجر، المدينة الجنوبية الرئيسة القديمة للمملكة النبطية، والتي تشتهر باحتضانها أكثر من 110 مقبرة أثرية محفوظة جيداً تم بناؤها في جبالٍ من الحجر الرملي.