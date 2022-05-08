مَن طلب المُنى قصد العُلا.. مدينة "الروائع السعودية" تبوح لزوار سوق السفر العربي بأسرارها

وصرحت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "يسر الهيئة أن تشارك في سوق السفر العربي لهذا العام ويسعدنا انتعاش حركة السفر في المنطقة.. لدينا مجموعة متميزة من الشركاء ونتطلع إلى التواصل مع صناعة السياحة العالمية، بينما نواصل تطوير البنية التحتية السياحية في العلا، حيث ينصب تركيزنا على بناء وجهة مستقبلية تركز على الاستدامة في المقام الأول".