مَن هم "رواد السياحة" السعوديون المخصص لهم أهم برنامج تدريب في العالم؟! وهنا التسجيل والمشاركة

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة، عن إطلاق الوزارة لبرنامج "رواد السياحة" الذي يُخصص لمئة ألف شاب سعودي، ويستهدف تزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر؛ لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة بالمملكة.
وقال الخطيب إنه لا بد لنا من الاستثمار في شبابنا اليوم، وتهيئة أيدٍ عاملة ماهرة وطموحة لدعم قطاع السياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ إذ إن ذلك يؤدي دورًا كبيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. ويُظهر هذا البرنامج التزامنا بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة ودعمهم وإتاحة الفرص أمامهم لتمهيد الطريق لمستقبل قطاع السياحة.
ويشمل برنامج رواد السياحة ما يلي:
- تنمية المهارات في مجال السياحة ورعايتها ودعمها.
- ترسيخ ثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي العهد على توسيع معارفهم ومؤهلاتهم اللازمة للدخول في المجال.
- توفير فرص العمل.
من جانبه أشار وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية محمد بشناق، إلى أن الاستثمار المالي بهذا الحجم يُظهر عزم السياحة على رفد الشباب بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح؛ مبينًا أن نسبة جاذبية العمل في القطاع السياحي لدى الشباب والشابات ارتفعت إلى أكثر من 75%؛ مؤكدًا أن دعم أحلام "رواد السياحة" في المملكة وتمكين تعليمهم في أرقى الأكاديميات حول العالم، يشكل هدفًا محوريًّا في الوقت الذي تنبثق فيه المملكة كقائد أساسي في القطاع على الصعيد العالمي.
أين يتدرب رواد السياحية؟
يتم منح المشاركين في البرنامج، دوراتٍ تدريبية في أبرز المعاهد المحلية والعالمية في فرنسا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا.
وقد قامت وزارة السياحة باختيار المعاهد والمؤسسات التعليمية الأعلى تقييمًا في العالم بناءً على قدراتها الأكاديمية في مجال السياحة والتدريب، ومنها مثل مدرسة لاغوش الدولية لإدارة الفنادق، والمدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكليات سيزار ريتز، ومعهد مونترو، ومدرسة ESSEC للأعمال ومعهد Ecole Hoteliere في لوازن، والمدرسة الأوروبية للاقتصاد، ونيو ساوث ويلز للتقنية والتعليم الإضافي، ومدرسة إدارة الأعمال والفنادق.
وسيستفيد المتقدمون المختارون من الالتحاق بالبرنامج من دورات تدريبية شاملة، تُمَكّنهم من تأمين فرص العمل في شركات الضيافة الرائدة في المملكة، وللتأهل للبرنامج، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ومهتمًّا بالعمل في قطاع السياحة والتسجيل في موقع الوزارة.