"ميرافال".. أسطورة المنتجعات الصحية العالمية ينضم لمشروع البحر الأحمر

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو: "نحن متحمسون للعمل مع حياة من أجل إرساء علامة ميرافال المرموقة في هذا الجزء من العالم. ومن خلال هذا المنتجع الذي يشكّل ثاني وجهة لحياة في إطار المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، إنّ تركيز علامة ميرافال على العافية وتحقيق التوازن الذاتي سيجعل منه إضافة مثالية إلى محفظتنا المتنامية من العلامات الفاخرة العالمية. ولابد من القول إنّ منتجع ميرافال البحر الأحمر سيلبّي الطلب المتزايد على رحلات العافية المخصصة بحسب الاحتياجات الشخصية والمتكاملة تمامًا مع البيئة المحيطة. وإنّنا نتطلّع للترحيب بالضيوف ليختبروا مستوى جديدًا من الرفاهية الفريدة وسياحة الرفاهية الغامرة".