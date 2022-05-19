"ميرافال".. أسطورة المنتجعات الصحية العالمية ينضم لمشروع البحر الأحمر

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن عقد اتفاقية مع شركة حياة للفنادق لافتتاح "ميرافال البحر الأحمر"، منتجع الرفاهية الفاخر المؤلف من 180 غرفة.
وسيقدم هذا المنتجع تجارب الصحة والعافية التي تتميز بها علامة ميرافال الرائدة في هذا المجال في جزيرة شورى السعودية، وسيصبح المنتجع الطريق أمام تجارب صحية خيالية بسبب أنه سيضم مركز الاستجمام الأكبر في المشروع.
ومن المقرر افتتاح المنتجع في إطار المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر مع الإشارة إلى أنه سيكون رابع منتجع تابع لعلامة ميرافال، وأوّل منتجع لها خارج الولايات المتحدة .
وقالت رئيسة منتجعات ميرافال، سوزان سانتياغو: "يشرفنا أن نرتقي بعلامة ميرافال إلى مستوى عالمي بفضل أول منتجع خارج أمريكا"، مضيفة أن المنتجع يستقبل الضيوف في 180 غرفة وجناحًا بما في ذلك 20 فيلا على مساحة تفوق 300 ألف متر مربع.
وفي قلب المنتجع، سيقع سبا لايف إن بالانس والمتوقع أن يكون مركز الاستجمام الأكبر في مشروع البحر الأحمر، ويمتدّ على نحو أربعة آلاف متر مربع، ويضم 39 غرفة لتقديم خدمات العلاج، ويعرض المنتجع علاجات جديدة والاستمتاع بتجارب نوعية مستلهمة من البحر الأحمر مع أركان مخصصة لتجارب معينة مثل مسار المشي، والممر الخشبي بين أشجار المنغروف، والمغامرات في الهواء الطلق، والغرف المخصصة لأنشطة الفنون، والتعبير الإبداعي، والموسيقى، ومحاضرات حول العافية، وورش عمل يدوية مع خبراء ميرافال.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو: "نحن متحمسون للعمل مع حياة من أجل إرساء علامة ميرافال المرموقة في هذا الجزء من العالم. ومن خلال هذا المنتجع الذي يشكّل ثاني وجهة لحياة في إطار المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، إنّ تركيز علامة ميرافال على العافية وتحقيق التوازن الذاتي سيجعل منه إضافة مثالية إلى محفظتنا المتنامية من العلامات الفاخرة العالمية. ولابد من القول إنّ منتجع ميرافال البحر الأحمر سيلبّي الطلب المتزايد على رحلات العافية المخصصة بحسب الاحتياجات الشخصية والمتكاملة تمامًا مع البيئة المحيطة. وإنّنا نتطلّع للترحيب بالضيوف ليختبروا مستوى جديدًا من الرفاهية الفريدة وسياحة الرفاهية الغامرة".