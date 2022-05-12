‬نجاح كبير لسوق السفر وغياب لافت للفورسيزونز وأكور وريكسوس

شهدت النسخة التاسعة والعشرون من معرض سوق السفر العربي حضور أكثر من 23,000 زائر، على أساس سنوي و30 عارضًا ومشاركًا بزيادة 100%، حيث اجتمع قادة الصناعة في مركز دبي التجاري العالمي لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية.
كما شهد المعرض مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة بمعدل نمو يزيد عن 100% على أساس سنوي.
فيما رصدت "سبق" غيابًا لافتًا لعلامات فندقية عالمية لم تشارك ربما لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث أرجعت المصادر أن التكلفة الباهظة هي أكبر الأسباب لعدم المشاركة.
وشكلت قيمة المشاريع الإماراتية والسعودية 90% من جميع عقود الضيافة الإقليمية الممنوحة في عام 2021، وفقًا لبحث صادر من شبكة بي إن سي.
يأتي ذلك، فيما توقعت شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات العقارية من خلال أحدث تقرير صادر عنها ترسية عقود تشييد فنادق بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022.