‬نجاح كبير لسوق السفر وغياب لافت للفورسيزونز وأكور وريكسوس

شهدت النسخة التاسعة والعشرون من معرض سوق السفر العربي حضور أكثر من 23,000 زائر، على أساس سنوي و30 عارضًا ومشاركًا بزيادة 100%، حيث اجتمع قادة الصناعة في مركز دبي التجاري العالمي لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية.