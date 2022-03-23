هذه أهم 5 منتجعات بالمالديف اختارها السعوديون في إجازاتهم.. هنا التفاصيل

تُعتبر جزر المالديف من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها؛ بسبب الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها، وتنوع المنتجعات والفنادق فيها؛ فهي دائمًا مميزة بأجوائها الهادئة.
وبعد إعلان الوجهة الاستوائية ذات الشهرة العالمية رفع قيود الدخول المتعلقة بكوفيد19 من 5 مارس أمام السعوديين وسياح العالم وخاصة الملقحين بالكامل، كشف موقع "تريب أدفايزر" الأشهر عالمياً في حجز الفنادق والمنتجعات التقييم المسجل خلال عطلة الفصل الدراسي الثاني بالمملكة من 10 إلى 20 مارس الجاري في أبرز 5 منتجعات ودرجة الجودة ومعايير الخدمات السياحية المقدمة.
حصل على أبرز التقييمات من النزلاء، ويقع هذا المنتجع المالديفي الفاخر على جزيرة من أفضل الشواطئ وأماكن الإقامة فوق الماء مع نباتات كثيفة وأشجار النخيل التي تخلق جنة استوائية طبيعية ومغامرات تحت الماء في جزر المالديف.
وبسبب نوعية المنتج السياحي المقدم سواء من الأسماك المحلية أو أماكن المبيت الساحرة، وبما ذكره الموقع أن العاملين غالبيتهم من أهالي المالديف المعروفين بدماثة أخلاقهم وعملهم الشغوف.
بمناظر الغروب الساحرة والشواطئ الزرقاء المتلألئة والتصاميم العصرية والعمارة الحديثة وتجارب الطهي العالمية، يوفر أوبلو سيليكت لوبيجيلي في المالديف للمسافرين عطلة شاملة مع فرصة الاستمتاع بجميع المزايا.
ويقع المنتجع على بعد 15 دقيقة فقط بالقارب السريع من مطار فيلانا الدولي من فئة 5 نجوم والقريب من جزيرة مافوشي المجاورة؛ للاستمتاع بالمناظر والأصوات المدهشة المصحوبة بتجربة ثقافية وافرة.
وتمثل أوبلو مجموعة فريدة من نوعها ضمن سلسلة منتجعات أتموسفير العالمية في الهند وسريلانكا ونيبال وبوتان.
نال منتجع جميرا المالديف علامات مميزة في تقييم النزلاء، رغم اقتصاره على الفلل الفاخرة الشاطئية أو العائمة فوق المياه شديدة الزّرقة المحيطة بجزيرة ماليه أتول الشمالية، والتي يَسهُل الوصول إليه باستخدام القارب السّريع أو الطائرة المائية من مطار ماليه الدّولي.
ويضم المنتجع 67 من الفلل الشاطئية والفلل العائمة فوق المياه بإطلالات بانورامية على المحيط الهندي والمطبخ الشرق أوسطي ومطبخ نيكي الياباني الشهيرة والغواصة الخاصة بالتعرف على الكائنات البحرية والعالم الفريد من نوعه تحت الماء.
يقع الفندق على بعد 35 دقيقة بالطائرة المائية شمال مالي في منطقة با أتول وهي محمية المحيط الحيوي العالمية التابعة لليونسكو والتي تجذب أسماك قرش الحوت وأكبر تجمع أسماك شيطان البحر.
تتميز الفيلات المائية والشاطئية الخاصة للغاية على الطراز المالديفي بأسقف شديدة الانحدار من القش وجدران مرجانية ويتميز بتوافر الرياضات البرية والمائية وأماكن الهدوء ومناظر غروب الشمس والغوص والرحلات والرياضات المائية.
يقع المنتجع في شمال جزيرة نونو أتول، ويمكن الوصول إليه عن طريق الطائرة المائية لمدة 40 دقيقة من مطار ماليه الرئيسي في جزر المالديف ويتكون من 221 غرفة على أجزاء من جزيرة نونو المرجانية ذات المناظر الخلابة، وتبلغ مساحته 21 هكتارًا مليئة بالرياضيات المائية وأدوات المغامرة البحرية.
وفقاً لأرقام وزارة السياحة فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.5 مليون سائح بينهم 15% من الدول العربية، فيما بلغ عدد السعوديين 35 ألف سائح في عام 2019 قبل انتشار الجائحة، ومتوقع ارتفاع عدد السياح السعوديين إلى المالديف بنسبة 25% ليصل الرقم إلى ما يقارب من 50 ألف سائح سعودي عام 2022.
ويمكن للسعوديين زيارة المالديف دون تأشيرة سابقة، وتسير الخطوط السعودية رحلات مباشرة إلى المالديف وبالنسبة لغير السعوديين يمكن زيارة المالديف دون حاجة إلى إجراءات التأشيرة، التي تمنحها سلطات البلاد عند الوصول إلى المطار أو النقط الحدودية، ويشترط وجود حجز في أحد الفنادق وتذكرة عودة، فيتم التأشير على إقامة لمدة 30 يوماً يمكن تمديدها إلى 90 يوماً.