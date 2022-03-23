هذه أهم 5 منتجعات بالمالديف اختارها السعوديون في إجازاتهم.. هنا التفاصيل

ويمكن للسعوديين زيارة المالديف دون تأشيرة سابقة، وتسير الخطوط السعودية رحلات مباشرة إلى المالديف وبالنسبة لغير السعوديين يمكن زيارة المالديف دون حاجة إلى إجراءات التأشيرة، التي تمنحها سلطات البلاد عند الوصول إلى المطار أو النقط الحدودية، ويشترط وجود حجز في أحد الفنادق وتذكرة عودة، فيتم التأشير على إقامة لمدة 30 يوماً يمكن تمديدها إلى 90 يوماً.