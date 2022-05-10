وزيرة السياحة الماليزية: لا أعرف مشاكل السعوديين في بلدي.. وسأحلها فورًا

وفي سؤال لـ"سبق" عن المشاكل التي تواجه السياح السعوديين، خاصة في جزيرة لانكاو، من بعض السائقين، واللغة المستخدمة، قالت داتو سري حاجة نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، إن بلادها فتحت حدودها أمام السياح الدوليين في الأول من شهر إبريل 2022، وإن ماليزيا استقبلت في عام 2019 قبل الجائحة 397.726 سائحًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.