وزيرة السياحة الماليزية: لا أعرف مشاكل السعوديين في بلدي.. وسأحلها فورًا

استعرضت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، من خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 المقام في دبي، خطط الترويج لماليزيا بوصفها وجهة سياحية في سوق الشرق الأوسط.
وفي سؤال لـ"سبق" عن المشاكل التي تواجه السياح السعوديين، خاصة في جزيرة لانكاو، من بعض السائقين، واللغة المستخدمة، قالت داتو سري حاجة نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، إن بلادها فتحت حدودها أمام السياح الدوليين في الأول من شهر إبريل 2022، وإن ماليزيا استقبلت في عام 2019 قبل الجائحة 397.726 سائحًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأردفت: "بعد فتح حدودنا بالكامل من جديد نحن على ثقة بأننا سنشهد انتعاشًا قويًّا في أعداد السياح؛ وبالتالي تعزيز انتعاش اقتصادنا. كما أننا نتوقع وصول مليونَي سائح دولي هذا العام لتحقيق 7.5 مليار ريال سعودي من عائدات السياحة".
وأضافت: "سنواصل التركيز بشدة على جذب واستقطاب السياح من السعودية والشرق الأوسط إلى ماليزيا؛ لذلك من الطبيعي أن نضاعف جهودنا الترويجية هنا".
وأشارت إلى أنها لا تعرف المشاكل التي تواجه السياح السعوديين في بلادها، وأنها فور عودتها لماليزيا ستقوم بحل كل المشاكل التي يتعرَّض لها السياح السعوديون.
ويتألف جناح ماليزيا المشارك في الحدث من 32 شركة لاستقطاب السياح من الشرق الأوسط. ويضم الوفد الماليزي المشارك في المعرض عددًا من الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر وأصحاب المنتجات السياحية وممثلين عن مجالس السياحة الحكومية خلال الحدث الذي يستمر لمدة أربعة أيام، ويستعرضون من خلاله منتجاتهم وخدماتهم السياحية التي تلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط على وجه التحديد.