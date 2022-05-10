وزير السياحة الأردني: السعوديون ليسوا سياحًا في الأردن بل أشقاء وأصحاب الدار

تشارك السياحة الأردنية في معرض سوق السفر العربي، الذي انطلق في دبي من 9 ولغاية 12 مايو 2022.
وتحدث نايف الفايز وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة قائلاً إن للمعرض دورًا محوريًا ومتواصلاً في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.
وأضاف "الفايز" أن المعرض يشكل منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل الظروف الحالية وارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة.
وأوضح "الفايز" أن "السياح السعوديين ليسوا سياحًا في الأردن، ولا نعدهم زوارًا، بل يعدهم جميع الأردنيين أشقاء وأصحاب الدار".
وقال عبد الرزاق عربيات، مدير هيئة تنشيط السياحة إن مشاركة الأردن في معرض سوق السفر العربي تأتي من خلال إقامة جناح خاص للهيئة في المعرض، لافتًا إلى أن المشاركة للعام الحالي تهدف إلى ترويج الأردن سياحيًا في الأسواق الخليجية في ظل عودة السياحة للمملكة.
وأضاف "عربيات" أن المعرض من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة، ويركز على صناعة فرص العمل والتعاون بين القطاعات السياحية الدولية والتعاون بين شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصًا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق، وفي ظل عودة الأمور إلى طبيعتها من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة إلى التسويق لجذب السياحة العائلية السعودية حيث يعد السوق السعودي من أهم الأسواق السياحية.