وزير السياحة الأردني: السعوديون ليسوا سياحًا في الأردن بل أشقاء وأصحاب الدار

وأضاف "عربيات" أن المعرض من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة، ويركز على صناعة فرص العمل والتعاون بين القطاعات السياحية الدولية والتعاون بين شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصًا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق، وفي ظل عودة الأمور إلى طبيعتها من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة إلى التسويق لجذب السياحة العائلية السعودية حيث يعد السوق السعودي من أهم الأسواق السياحية.