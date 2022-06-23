"ويز اير": رحلاتنا من الدمام لأوروبا لن تنطلق قبل 3 أشهر من الآن

كشفت شركة "ويز إير" أبوظبي عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى الدمام في المملكة العربية السعودية والعكس، وإلى روما وفيينا في أوربا، ومؤكدة توفر الرحلات بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في الأول من شهر نوفمبر 2022، وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كل من دولة الإمارات والسعودية.