"ويز اير": رحلاتنا من الدمام لأوروبا لن تنطلق قبل 3 أشهر من الآن

كشفت شركة "ويز إير" أبوظبي عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى الدمام في المملكة العربية السعودية والعكس، وإلى روما وفيينا في أوربا، ومؤكدة توفر الرحلات بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في الأول من شهر نوفمبر 2022، وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كل من دولة الإمارات والسعودية.
وكانت "ويز أير" وقعت مذكرة تفاهم بتاريخ 10 يونيو الحالي مع شركة إيرباص لاستكشاف إمكانات تشغيل الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين.
وتدرس"ويز أير" إمكانية تسيير رحلاتها بالاعتماد على الهيدروجين، مع ضمان الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة، وخاصة إلى أوربا وشرق آسيا لتنافس أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة، مثل ريان اير وبيجاسوس.