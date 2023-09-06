بحضور شخصيات ووزراء ومسؤولين.. العالم يحتفل بيوم السياحة في المملكة لأول مرة

وسجلت المملكة فائضًا هائلاً في ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى نحو 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.