بحضور شخصيات ووزراء ومسؤولين.. العالم يحتفل بيوم السياحة في المملكة لأول مرة

تستضيف "الرياض" لأول مرة فعاليّات الدورة الثالثة والأربعين ليوم السياحة العالمي 2023، وهو حدث سنوي يُحتفل به في 27 سبتمبر ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
وحددت منظمة السياحة العالمية عنوان يوم السياحة العالمي مفهوم "الاستثمار"، باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسة لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.
وقالت المنظمة إنها سوف تسلط الضوء خلال الاحتفال السنوي في العام الجاري على الحاجة إلى "استثمارات أكثر وأفضل في البشر والكوكب والرخاء الاقتصادي"، موضحة أن الآن هو الوقت المناسب لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة.
وتعد أهمية يوم السياحة العالمي في أنه يخلق فرص عمل جديدة، وباعتبار أن لدى المملكة جميع مقومات السياحة الدينية والتاريخية والتراثية، وباعتبارها وطن الكرم والضيافة الأصيلة، فإنها تحتاج إلى طاقة تشغيلية هائلة وقوى عاملة تعمل على تقديم أفضل الخدمات السياحية للزوار، وهذا هو أحد محاور ومكتسبات يوم السياحة العالمي.
وسجلت المملكة فائضًا هائلاً في ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى نحو 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
جعلت منظمة السياحة العالمية الاستثمار أولوية رئيسة في نسخة يوم السياحة العالمي 2023 المقامة في المملكة. وسيُقام الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض 27 و28 سبتمبر، للتعريف بدور السياحة في تعزيز التفاهم الثقافي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي يوم السياحة العالمي، تنظم الفعاليّات والأنشطة حول العالم للاحتفاء بأهمية السياحة. قد تشمل هذه الأنشطة: المهرجانات الثقافية ومعارض الطعام ورياضات المغامرة والمشي في الطبيعة، بهدف عرض مميزات كل وجهة سياحية.
شعار يوم السياحة العالمي 2023 في الرياض هو"السياحة والاستثمار الأخضر". وتستضيف جورجيا يوم السياحة العالمي 2024 تحت شعار "السياحة والسلام". ويُقام يوم السياحة العالمي 2025 في جنوب آسيا تحت شعار “السياحة والتحول المستدام”.
ويتم تنظيم فعاليّات متنوعة في المملكة وجميع أنحاء العالم بهذه المناسبة، وتشمل بعض هذه الفعاليّات: - تنظيم مؤتمرات وندوات ومناقشات دولية ومحلية حول السياحة والسفر، حيث يلتقي المهتمون والمختصون في هذا المجال لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالسياحة.
-تنظيم معارض سياحية خاصة حيث يعرض المشاركون من جهات السفر والوجهات السياحية والفنادق وغيرها من المقدمين السياحيين منتجاتهم وخدماتهم للزوار والمسافرين.
-تنظيم جولات خاصة لاستكشاف المناطق السياحية المحلية، بالإضافة إلى مسابقات وفعاليّات ترفيهية مثل المسابقات الثقافية والرحلات الاستكشافية.
تنظيم حملات توعية وتثقيف حول أهمية السياحة المستدامة والثقافة السياحية وحماية المواقع الطبيعية والتراث الثقافي.