في ليلة كأس العالم.. سماء الدوحة تزدحم بالطائرات بوصول 45 رحلة كل ساعة

شهدت سماء الدوحة أمس، في ليلة افتتاح كأس العالم ازدحامًا جويًا كبيرًا، حيث يشهد مطار الشيخ حمد ومطار الدوحة (المطار القديم) تدفقًا كبيرًا في الرحلات القادمة من أنحاء العالم لمتابعة حفل الافتتاح ومباريات البطولة، حيث وصلت 1094 رحلة عبر مختلف شركات الطيران من أنحاء العالم إلى مطاري حمد والدوحة، بواقع 45 رحلة هبوط ومثلها إقلاع.
ووفقًا لتصريح الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي بدر المير لوكالة الأنباء القطرية أن "جاهزية المطارين تأتي ثمرة تخطيط مبكر للتغلب على أي تحديات لاستقبال جميع رحلات شركات الطيران خلال البطولة".
وفقًا لأقصى طاقة استيعابية تم رفع مشروع تطوير الحركة الجوية الطاقة الاستيعابية إلى نحو 100 حركة جوية في الساعة، وأصبحت المسارات الجوية القادمة والمغادرة إلى دولة قطر 17 مسارًا منفصلة عن بعضها من أجل تحقيق انسيابية أكثر في الحركة وضمان أكثر للسلامة، فضلاً عن زيادة مناطق انتظار الطائرات في الجو وهي التي تستخدم أثناء فترات الذروة، وذلك لترتيب الطائرات أثناء الهبوط تحسبًا لمواجهة الزيادة الكبيرة في الحركة خلال فترة تنظيم كأس العالم.
يذكر ان الدوحة تستقبل يوميا 60 رحلة جوية من دبي تحمل 2500 مشجع في حين ستقلع 40 رحلة من الرياض ومدينة جدة في المملكة لتنقل 5000 مشجع يوميا و48 رحلة من العاصمة العُمانية مسقط لتحمل 3400 مشجع يوميا وحتى 20 رحلة من الكويت لتنقل 1700 مشجع يوميا