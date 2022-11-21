في ليلة كأس العالم.. سماء الدوحة تزدحم بالطائرات بوصول 45 رحلة كل ساعة

وفقًا لأقصى طاقة استيعابية تم رفع مشروع تطوير الحركة الجوية الطاقة الاستيعابية إلى نحو 100 حركة جوية في الساعة، وأصبحت المسارات الجوية القادمة والمغادرة إلى دولة قطر 17 مسارًا منفصلة عن بعضها من أجل تحقيق انسيابية أكثر في الحركة وضمان أكثر للسلامة، فضلاً عن زيادة مناطق انتظار الطائرات في الجو وهي التي تستخدم أثناء فترات الذروة، وذلك لترتيب الطائرات أثناء الهبوط تحسبًا لمواجهة الزيادة الكبيرة في الحركة خلال فترة تنظيم كأس العالم.