الخطيب: نحقق الآن 4% ونهدف للوصول إلى مساهمة السياحة بـ 10% من الناتج المحلي

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن تمويل صندوق التنمية السياحية لـ25 مشروعاً في عام ونصف بقيمة 15 مليار ريال، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4% في نهاية العام الماضي ارتفاعاً من 3% في 2019، جاء ذلك في كلمته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وكشف الخطيب، أنه بحلول عام 2030 سيتم بناء أكثر من 700 ألف وحدة فندقية في السعودية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع القطاع الخاص لبناء فنادق في الرياض بقيمة 50 مليار ريال حتى عام 2026.
وأوضح الخطيب، أن هدف وزارة السياحة تطوير القطاع ورفع الناتج المحلي إلى 10% في 2030، وتوفير الفرص الوظيفية.
وقال الخطيب: نعمل على دعم وتمويل المستثمرين إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية.
وأضاف الخطيب، أن ذلك يعد أحد مستهدفات قطاع السياحة لإضافة حوالي 70 إلى 80 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد أبرز القطاعات عالمياً في توفير الوظائف.
وكشف عن مساهمة صندوق التنمية السياحية بالمملكة في إتاحة تمويلات تصل إلى 60%، وهو ما يمكّن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم عبر ضخ 30 - 40% من قيمة المشاريع والباقي من البنوك بتكلفة منافسة ومدد سداد طويلة.
وتابع: "وضعنا جميع التسهيلات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في نهضة قطاع السياحة في السعودية".