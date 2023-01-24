الخطيب: نحقق الآن 4% ونهدف للوصول إلى مساهمة السياحة بـ 10% من الناتج المحلي

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن تمويل صندوق التنمية السياحية لـ25 مشروعاً في عام ونصف بقيمة 15 مليار ريال، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4% في نهاية العام الماضي ارتفاعاً من 3% في 2019، جاء ذلك في كلمته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.