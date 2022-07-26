"العتيبي": حصلت على أول ترخيص لفندق قطط خمس نجوم بالمملكة.. "لا نبيع ولا نشتري"

"سبق" تواصلت مع صاحبة الفندق المواطنة هدى العتيبي الحاصلة على شهادة إدارة الأعمال؛ حيث قالت: أحب القطط منذ طفولتي، ومنذ عشرين عامًا مضت وأنا تعلمت كل شيء عنهم، وراودتني فكرة الفندق الخاص بالقطط، وقرأت عن محاولات أو تجارب مماثلة في المملكة، ولكنها فردية، ولم تحصل على التراخيص، وذهبت لوزارة الزراعة والبيئة وأخذ الأمر عامين كاملين حتى الحصول على أول رخصة في المملكة لإنشاء "الفندق" بمواصفات خاصة وبمتابعة كاملة من وزارة البيئة.