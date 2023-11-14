الخطوط السعودية و"أديل" يقتربان من إتمام صفقة 150 طائرة خلال الأسابيع القادمة

وأضاف أن مجموعة السعودية تعتزم الإعلان عن الطلبية قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الطائرات ستكون لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران أديل منخفض التكاليف.

وتستخدم كلتا الشركتين طائرات من عائلة إيرباص إيه 320، وكانت شركة طيران أديل قررت في 2019 عدم المضي قدمًا في الالتزام بشراء طائرات بوينغ 737 ماكس.