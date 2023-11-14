الخطوط السعودية و"أديل" يقتربان من إتمام صفقة 150 طائرة خلال الأسابيع القادمة

أكدت الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران أديل منخفض التكاليف التابعة للخطوط أنهما يقتربان من الاتفاق على طلبية لشراء 100 طائرة ضيقة البدن، وترغب في موافقة الشركة المصنعة على توريد ما يزيد على 50 إضافية.
وفي التفاصيل، صرّح المدير العام لشؤون الاتصالات والإعلام بالمجموعة عبد الله الشهراني، بأن مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد كانت من أسباب عدم موافقتها على أكثر من 100 طائرة.
وقال الشهراني في مقابلة نقلتها "العربية" بمعرض دبي للطيران "نصر على أن يكون لدينا أكثر من 150 طائرة.. نحن في انتظار الحصول على تأكيد من الشركة المصنعة بأنهم قادرون على إنتاج أكثر من 150".
وأضاف أن مجموعة السعودية تعتزم الإعلان عن الطلبية قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الطائرات ستكون لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران أديل منخفض التكاليف.
وتستخدم كلتا الشركتين طائرات من عائلة إيرباص إيه 320، وكانت شركة طيران أديل قررت في 2019 عدم المضي قدمًا في الالتزام بشراء طائرات بوينغ 737 ماكس.
وقالت شركة الطيران السعودية الجديدة "طيران الرياض" إنها ستعلن عن طلبية "كبيرة" من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة، لكنها رفضت أيضًا الكشف عن اسم الشركة المصنعة.
وتخطط الخطوط السعودية المملوكة للدولة التوسع السريع على مدى السنوات السبع المقبلة في إطار خطة رؤية 2030 م، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل والتخلص من اعتماد المملكة على النفط.
وعلى الرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة أدت إلى إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن "الشهراني" أكد أنها لم تؤثر على السعودية وإن شركة الطيران ليست قلقة بشأن أي تأثير مستقبلي على الأعمال.