"مختص": 4 أسباب وراء تسرُّب 65 ألف موظف من قطاع السياحة السعودي سنوياً

بدوره، علّق ناصر الغيلان عضو مجلس الأعمال السعودي وعضو لجنة السياحة بغرفة تجارة الرياض سابقاً على أسباب التسرُّب حاصراً إياها في أربعة أسباب جوهرية، هي: إن الحوافز المقدمة للموظف السعودي بعد تدريبه وإعداده أقل بكثير من الحوافز المماثلة في القطاعات الأخرى مما يؤدي الى تسرُّب عديدٍ من الشباب الذين يبحثون عن فرص أفضل وحوافز أكثر، وهذا يسبّب هدراً كبيراً للموارد البشرية السياحية، حيث تتكلّف الهيئات الخاصة والوزارة تكاليف الإعداد والتدريب المتخصص للشباب.