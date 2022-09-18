"مختص": 4 أسباب وراء تسرُّب 65 ألف موظف من قطاع السياحة السعودي سنوياً

كشفت لجنة الإيواء بغرفة تجارة الرياض عن ارتفاع نسبة تسرُّب السعوديين من وظائف القطاع السياحي، حيث بلغت 37% من إجمالي الموظفين.
وناقشت الغرفة خلال لقاء "الاستثمار في تنمية الموارد البشرية" بحضور حصة المزورعي نائب رئيس اللجنة وعلي حماد مدير التوطين بوزارة السياحة، سُبل الاستثمار في القدرات البشرية بشكل عام والمجال السياحي بشكل خاص، بحضور عددٍ من المستثمرين في دور الإيواء والموارد البشرية والمهتمين في تطوير الأيدي الوطنية.
وأوضح علي حماد؛ مستشار وكيل وزير السياحة لتنمية القدرات البشرية، أن إحصائيات الوزارة كشفت عن نسبة تسرُّب عالية من الكوادر الوطنية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أهمية إنشاء منظومة برامج تدريبية وتأهيلية للعمل في القطاع السياحي بشكلٍ عام، وفي قطاع المطاعم والفنادق بشكلٍ مركز.
وبيّن حماد؛ أن الوزارة عقدت شراكة تعاون مع عددٍ من الشركات لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية لافتاً الانتباه إلى أن أبرز بنود التعاون لا تهدف فقط للتوظيف، بل للتأهيل وللاستمرارية والحد من التسرب الذي يعانيه القطاع.
بدوره، علّق ناصر الغيلان عضو مجلس الأعمال السعودي وعضو لجنة السياحة بغرفة تجارة الرياض سابقاً على أسباب التسرُّب حاصراً إياها في أربعة أسباب جوهرية، هي: إن الحوافز المقدمة للموظف السعودي بعد تدريبه وإعداده أقل بكثير من الحوافز المماثلة في القطاعات الأخرى مما يؤدي الى تسرُّب عديدٍ من الشباب الذين يبحثون عن فرص أفضل وحوافز أكثر، وهذا يسبّب هدراً كبيراً للموارد البشرية السياحية، حيث تتكلّف الهيئات الخاصة والوزارة تكاليف الإعداد والتدريب المتخصص للشباب.
والسبب الثاني، هو بيئة العمل واختلافها مع ما تعلّمه الموظف وتدرّب عليه، مثل ظروف العمل كعدد الساعات والراحة والضغط المتواصل وبنية المكاتب والشركات وغيرها.
وثالثاً، إن بعضاً من المديرين أو المسؤولين لا يهتمون بتواصل التدريب بعد التعيين والتوظيف ويعتمدون على ما تدرّب عليه الموظف من آليات العمل، وهذا يؤدي بدوره إلى إحباط الشباب من مسؤوله أو مديره الذي ربما يكون من جنسية أخرى.
والسبب الرابع، التقنية وتسارع تطورها والوقوف عند نقطة معينة اعتقاداً أن الأمور سهلة وبسيطة وعدم تقدير المنافسة بين الشركات أو الهيئات أو حتى الدول الآن للفوز بأكبر حصة من أعداد السياح وزيادة الربح.
يُذكر أن عدد السعوديين العاملين في قطاع السياحة بلغ نحو 189 ألفاً، من أصل 726 ألف موظف في المملكة، ما يشكّل 26%، حسب أرقام وزارة السياحة.
ويشكّل التسرُّب 65 ألف موظف، حسب الأرقام المذكورة، وقد حدّدت وزارة السياحة 15 برنامجاً لتوطين القطاع السياحي، بينها 6 برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.