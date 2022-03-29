1400 منحة تدريبية من السياحة العالمية للشرق الأوسط... هذا نصيب المملكة

من ناحيته أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، على أهمية الاجتماع اليوم لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المتتابعة والممتدة التي يمر بها العالم منذ عامين، كما أنه يهيئ الفرصة للوقوف على أوضاع السياحة في إقليم الشرق الأوسط وعلى برامج وأنشطة منظمة السياحة العالمية تحديداً، وذلك بهدف تنسيق العمل المشترك في إطار المنظمة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لبلادنا وفي استقرار المنطقة.