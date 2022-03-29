1400 منحة تدريبية من السياحة العالمية للشرق الأوسط... هذا نصيب المملكة

أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليك اشفيلي، عن منح دول إقليم الشرق الأوسط بالمنظمة 1400 منحة تدريبية عالمية، وذلك عقب انتهاء أعمال اليوم الأول لاجتماع اللجنة الإقليمية الـ48 لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر.
من ناحيته أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، على أهمية الاجتماع اليوم لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المتتابعة والممتدة التي يمر بها العالم منذ عامين، كما أنه يهيئ الفرصة للوقوف على أوضاع السياحة في إقليم الشرق الأوسط وعلى برامج وأنشطة منظمة السياحة العالمية تحديداً، وذلك بهدف تنسيق العمل المشترك في إطار المنظمة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لبلادنا وفي استقرار المنطقة.
وتتخصص المنح من منظمة السياحة العالمية لتمكين الشباب وتعزيز نظام جودة التعليم في قطاع السياحة. وقد منحت كل دولة من الإقليم 100 منحة، وتستفيد المملكة العربية السعودية بهذه المنح التي قد تعقد في مقر المنظمة بالرياض.