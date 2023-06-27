تركيا ومصر تتصدران الوجهات الجاذبة للسعوديين خلال إجازة الأضحى

وفيما يتعلق بمصر، قال توفيق أبو الوفا، مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين: مصر ووجهاتها السياحية حظيت بإقبال كبير من قبل المسافرين السعوديين، وكذلك المقيمين بالمملكة من الجنسيات المختلفة خاصة بعد فتح مصر التأشيرة للمقيمين في دول الخليج والحصول عليها في المطار وعند الوصول، وساهم توافر الرحلات إلى شرم الشيخ والإسكندرية في أن تستحوذ مصر على طلبات حجوزات لعدد كبير من السعوديين، مع مراعاة أن هناك طلبات كبيرة كذلك على باريس ولندن وجنيف.