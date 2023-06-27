تركيا ومصر تتصدران الوجهات الجاذبة للسعوديين خلال إجازة الأضحى

بدأ الآلاف من المواطنين السعوديين في رحلاتهم إلى الخارج من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى.
واتفق العديد من مديري الحجوزات في شركات ووكالات السفر بالرياض وجدة والدمام، على أن أهم الوجهات الخارجية التي يقصدها السعوديون في إجازة عيد الأضحى للعام 1444، والتي تستمر لمدة أسبوع، هي "تركيا، مصر، النمسا وسويسرا وباريس، المالديف إضافة إلى لندن".
وتصدّرت تركيا في ظل ارتفاع كبير لمتوسط أسعار التذكرة السياحية، حيث وصلت إلى 4000 ريال سعودي للشخص الواحد.
وفيما يتعلق بمصر، قال توفيق أبو الوفا، مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين: مصر ووجهاتها السياحية حظيت بإقبال كبير من قبل المسافرين السعوديين، وكذلك المقيمين بالمملكة من الجنسيات المختلفة خاصة بعد فتح مصر التأشيرة للمقيمين في دول الخليج والحصول عليها في المطار وعند الوصول، وساهم توافر الرحلات إلى شرم الشيخ والإسكندرية في أن تستحوذ مصر على طلبات حجوزات لعدد كبير من السعوديين، مع مراعاة أن هناك طلبات كبيرة كذلك على باريس ولندن وجنيف.
وأشار مدير الحجوزات في إحدى شركات السفر الكبرى في جدة، إلى أن الأسر تتجه مباشرة في ثاني أيام العيد إلى أوروبا وخاصة بالنسبة للرحلات المجمعة، التي تشمل أربعة بلدان، حيث تم حجز أغلب المقاعد إلى تلك الوجهات مسبقًا وعبر العروض المتنوعة.
وجاءت "النمسا وسويسرا وباريس" في المرتبة الثالثة، وهي تعدّ بمثابة وجهة واحدة، نظرًا لقربها الجغرافي وسهولة الانتقال بينها.
وجاءت المالديف في المركز الرابع، وسط إقبال ملحوظ، حيث إنه وحتى اللحظة لا توجد مقاعد خالية على الرحلات إلى المالديف.
وحظيت لندن بمرتبة متقدمة، حيث أدى تسهيل الحصول على التأشيرة من الرياض، إلى زيادة أعداد الراغبين في السفر، ووصلت قيمة التذكرة عبر "بريتش إيرلاينز" إلى 3000 ريال.