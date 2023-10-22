بالأسماء هذه أفضل 54 قرية سياحية في العالم منها 4 عربية.. تعرف عليها

كشفت منظمة السياحة العالمية عن قائمتها لأفضل القرى السياحية لعام 2023، وهي الرائدة في رعاية المناطق الريفية والحفاظ على المناظر الطبيعية والتنوع الثقافي والقيم المحلية وتقاليد الطهي.
وتم اختيار 54 قرية من جميع المناطق من بين ما يقرب من 260 قرية، وانضمت 20 قرية أخرى إلى برنامج الترقية، وأصبحت جميع القرى البالغ عددها 74 قرية الآن جزءًا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.
وتمت تسمية القرى خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند أوزبكستان.
وتُعد مبادرة أفضل القرى السياحية التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية والتي تم إطلاقها في عام 2021، جزءًا من برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية التابع لمنظمة السياحة العالمية. يعمل البرنامج على تعزيز التنمية والإدماج في المناطق الريفية ومكافحة هجرة السكان وتعزيز الابتكار وتكامل سلسلة القيمة من خلال السياحة وتشجيع الممارسات المستدامة.
وكما هو الحال في الإصدارات السابقة، تم تقييم القرى ضمن تسعة مجالات رئيسية:
وتشتمل المبادرة على ثلاثة محاور:
وتتوسع الشبكة كل عام وتهدف إلى أن تصبح أكبر شبكة ريفية عالمية: ومع الإعلان اليوم عن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 74 عضوًا، أصبحت 190 قرية الآن جزءًا من هذه الشبكة الفريدة.
وجاءت قائمة أفضل القرى السياحية منها 4 عربية؛ من مصر والأردن ولبنان حسب منظمة السياحة العالمية 2023 وهي كما يلي (حسب الترتيب الأبجدي):
السلع، الأردن وبارانكاس، تشيلي وبيي، اليابان وكاليتا تورتيل، تشيلي وكانتافيجا، إسبانيا وتشاكاس، بيرو وشافين دي هوانتار، بيروو دهشور، مصر ودوردو، الهند ودونغبايك، جمهورية كوريا ودوما، لبنان وإريسيرا، البرتغال وفيلانديا، كولومبيا وهاكوبا، اليابان وهيجويراس، المكسيك وهوانغلينغ، الصين وجالبا دي كانوفاس، المكسيك وكندوفان، إيران، لا كارولينا، الأرجنتين وقرية ليفيس، إثيوبيا وليريسي، إيطاليا ومانتيجاس، البرتغال وموركوت، سويسرا وموسان، جمهورية كوريا وأوكو ماتسوشيما، اليابان وأوميتلان دي خواريز، المكسيك وأوناتي، إسبانيا وأوردينو، أندورا وأوياتشي، الإكوادور وبوكارتامبو، بيرو وبنجليبوران، إندونيسيا وبيسكو إلكي، تشيلي وبوزوزو، بيرو وسان أورسان، سويسرا وساتي، كازاخستان وشلادمينج، النمسا وسيهوا، جمهورية كوريا وسنتوب، أوزبكستان وشيراكاوا، اليابان ووينزا، إسبانيا وشيرينس، تركيا وسيوة، مصر وسلوني، كرواتيا وسورتيلها، البرتغال وسانت أنطون أم أرلبيرج، النمسا، تان هوا، فيتنام وتاكيلي، بيرو وتوكاج، المجر وفاليني، مولدوفا وفيلا دا مادالينا، البرتغال وشيجيانغ، الصين واباتوكا، كولومبيا وزاغانا، الصين وتشوجياوان، الصين.