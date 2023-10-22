بالأسماء هذه أفضل 54 قرية سياحية في العالم منها 4 عربية.. تعرف عليها

السلع، الأردن وبارانكاس، تشيلي وبيي، اليابان وكاليتا تورتيل، تشيلي وكانتافيجا، إسبانيا وتشاكاس، بيرو وشافين دي هوانتار، بيروو دهشور، مصر ودوردو، الهند ودونغبايك، جمهورية كوريا ودوما، لبنان وإريسيرا، البرتغال وفيلانديا، كولومبيا وهاكوبا، اليابان وهيجويراس، المكسيك وهوانغلينغ، الصين وجالبا دي كانوفاس، المكسيك وكندوفان، إيران، لا كارولينا، الأرجنتين وقرية ليفيس، إثيوبيا وليريسي، إيطاليا ومانتيجاس، البرتغال وموركوت، سويسرا وموسان، جمهورية كوريا وأوكو ماتسوشيما، اليابان وأوميتلان دي خواريز، المكسيك وأوناتي، إسبانيا وأوردينو، أندورا وأوياتشي، الإكوادور وبوكارتامبو، بيرو وبنجليبوران، إندونيسيا وبيسكو إلكي، تشيلي وبوزوزو، بيرو وسان أورسان، سويسرا وساتي، كازاخستان وشلادمينج، النمسا وسيهوا، جمهورية كوريا وسنتوب، أوزبكستان وشيراكاوا، اليابان ووينزا، إسبانيا وشيرينس، تركيا وسيوة، مصر وسلوني، كرواتيا وسورتيلها، البرتغال وسانت أنطون أم أرلبيرج، النمسا، تان هوا، فيتنام وتاكيلي، بيرو وتوكاج، المجر وفاليني، مولدوفا وفيلا دا مادالينا، البرتغال وشيجيانغ، الصين واباتوكا، كولومبيا وزاغانا، الصين وتشوجياوان، الصين.