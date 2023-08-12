"إياتا": ارتفاع كبير في أعداد المسافرين عبر الناقلات "السعودية والشرق أوسطية".. وهذه هي الأرقام

وأشار إلى أن شركات الطيران الإفريقية سجلت زيادة في حركة المسافرين بنسبة 34.7% في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو في العام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة بين المناطق. وزادت السعة في شهر يونيو بنسبة 44.8%، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1 في المئة، وهو أدنى مستوى بين المناطق.