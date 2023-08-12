"إياتا": ارتفاع كبير في أعداد المسافرين عبر الناقلات "السعودية والشرق أوسطية".. وهذه هي الأرقام

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن وصول ذروة السفر في شهر يونيو مع استمرار تعافي قطاع السفر الجوي بنسبة 31% مقارنة بشهر يونيو 2022.
وقال الاتحاد في تقرير إن جميع الأسواق أظهرت نموًّا قويًّا، مبينًا أن نسبة إجمالي حركة المسافرين وصلت إلى 88.2% من مستويات يونيو 2019.
وسجلت الناقلات الجوية في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2% في حركة السفر خلال يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، كما زادت السعة بنسبة 25.9%، وزاد عامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية؛ ليصل إلى 79.8%.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "سجَّل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع تضاعف نمو الطلب، وتجاوز متوسط عامل الحمولة نسبة 84%، وهو أمر سار لشركات الطيران والاقتصادات المحلية. أما في آسيا فقد حققت الناقلات الجوية زيادة بنسبة 128.1% في حركة المسافرين في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو أقوى معدل سنوي بين المناطق".
وأشار إلى أن شركات الطيران الإفريقية سجلت زيادة في حركة المسافرين بنسبة 34.7% في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو في العام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة بين المناطق. وزادت السعة في شهر يونيو بنسبة 44.8%، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1 في المئة، وهو أدنى مستوى بين المناطق.