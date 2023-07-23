بسبب الحريق الكبير.. اليونان تغلق أهم الجزر السياحية وتُرحِّل 30 ألف سائح

اضطرت شركات طيران عالمية إلى إلغاء رحلاتها إلى جزيرة رودس باليونان.
وأجرت السلطات اليونانية أكبر عملية إجلاء شهدتها البلاد على الإطلاق في جزيرة رودس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي، وفقًا لفرانس برس.
وأرغم الحريق نحو 30 ألف شخص على مغادرة فنادقهم في شرق الجزيرة الواقعة في أرخبيل دوديكانيسا في وسط الموسم السياحي.
وأفادت السلطات اليونانية بأنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفًا نُقلوا برًّا، وثلاثة آلاف بحرًا.
وتم إخلاء 12 بلدة، من بينها ليندوس إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في الجزيرة.
واضطر نحو 30 ألف شخص إلى مغادرة فنادقهم، ونُقلوا إلى صالات رياضية ومدارس ومراكز مؤتمرات لقضاء الليل في أمان.
وستستغرق المساعي لحصر النيران أيامًا عدة، بحسب السلطات.
وحذر المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس من أن الرياح تؤجج الحريق.
ومن المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 44 درجة اليوم الأحد.
وأورد مرصد الأحوال الجوية الوطني أن البلاد تواجه على الأرجح أطول موجة قيظ في تاريخها.
من جهتها، قررت وزارة الخارجية اليونانية تشكيل خلية أزمة في أثينا؛ لتسهيل نقل السياح الأجانب إلى بلادهم.