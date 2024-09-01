تشكيل صخري والتفاصيل بنسيج القلوب.. بيوت أثرية تخطف الأبصار شاهِدْها من الطائف

وتُزيّن هذه المنازل والحصون جدرانها بالصخر والمرو الأبيض، وأبوابها، وأسوارها بالنقوش المعبرة، وأخشاب العرعر لشبابيكها العتيقة، والزخارف لمجالسها المضيافة، حيث أبدع الأهالي في تقسيمها الهندسي، في تعدد مداخلها، وتشييدها من طابق واحد إلى ثلاثة طوابق، لتكون نموذجًا معماريًا فريدًا للعمارة الحجرية الصلبة الصماء المتقنة في صياغة معالمها، إذ تنوعت هذه البيوت والمنازل الحجرية من حيث الشكل، ومضمون مواد البناء، وطرق البناء، لتأتي مع تناسبات البيئة والحياة الجبلية الريفية وأهواء أهلها، وتلاءم احتياجاتهم، حيث يستخدم مواطن هذه القرى في موطنه كل الموارد المتاحة في فلك محيطة لتكون حين اكتمالها نموذجًا لمسكن العائلة، سواء لمن سكن المناطق الجبلية أو الريفية أو الصحراوية أو الساحلية أو ما يسمى بتهامة والسراة، حيث أوجد فرد القرية متقنات البناء، وذلك عبر اشتغاله بمختلف من المهن التي أتت بنتائج إيجابية في مرونة اليدين، وهو ما أسهم في تعدد العمران الأثري في محافظة ميسان وطوال طريقها السياحي.