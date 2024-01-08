افتتاح مؤتمر "الحج والعمرة" بمشاركة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ومن المقرر أن يفتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المؤتمر الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث ينظم المؤتمر والمعرض بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.