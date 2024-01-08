افتتاح مؤتمر "الحج والعمرة" بمشاركة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تشارك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الاثنين ٨ يناير 2024م، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي يستمر لمدة 4 أيام بجناح يُثري تجربة الزائر؛ إذ هيّأت من خلاله عدة مسارات لتأخذ الزائر في رحلة واقعية لمشاريع المواقع التاريخية والنقل والاستدامة البيئية والتحول الرقمي.
وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المعرض تأتي لكونه يُعَد أحد المعارض العالمية لخدمة قطاع الحج والعمرة، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة المتخصصة في خدمة قطاع العمرة؛ حيث تستعرض الهيئة خدماتها التي تعمل عليها لتحسين تجربة الحاج والمعتمر.
ومن المقرر أن يفتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المؤتمر الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث ينظم المؤتمر والمعرض بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى عرض وتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال خدمات الحج والعمرة، وتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم تلك الخدمات.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الحج والعمرة؛ حيث ستعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة. كما سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات في هذا القطاع المهم.
وتُعَد فعاليات المؤتمر والمعرض فرصة للمهتمين بالحج والعمرة وصناعة السفر والسياحة للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعزز تجربة الحجاج والمعتمرين. كما يسهم المعرض في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص الاستثمار والشراكات في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يعد نافذة هامة لتوطيد أواصر التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي إقليميًّا وعالميًّا، وينطلق المؤتمر من رؤيـة السعودية 2030 التـي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.