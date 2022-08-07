جوجل.. زيادة هائلة في البحث عن الرحلات الجوية المؤجلة في أوروبا وأمريكا

وأشار التقرير إلى أن إدارة أمن النقل الأميركية أعلنت أن مطارات الولايات المتحدة شهدت أكثر من 11 مليون مسافر في الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو فيما ألغت شركات الطيران أكثر من 1800 رحلة وافدة إلى الولايات المتحدة أو مغادرة منه، فضلاً عن تأجيل 22 ألف رحلة إضافية بحسب وكالة "رويترز".