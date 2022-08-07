جوجل.. زيادة هائلة في البحث عن الرحلات الجوية المؤجلة في أوروبا وأمريكا

شهد محرك البحث "جوجل" زيادة بنسبة 450% في البحث عن "الرحلات الجوية المؤجلة" خلال 7 أيام الماضية، في وقت يواجه قطاع الطيران إلغاءات وتأجيلات كثيرة.
أفادت "جوجل" لمجلة "ترافل بلاس ليجر" بأن البحث عن شركات الطيران التي تلغي الرحلات" تضاعف بشكل هائل خلال الأسبوع الفائت وخاصة في أمريكا وأوروبا.
ولفت التقرير إلى أن أبحاثًا أخرى أظهرت أن المسافرين يشعرون بقلق متصاعد بسبب حالات الحجوزات الزائدة عن المتاح وكيف بوسعهم الحصول على تعويض إذا واجهوا مشكلة مماثلة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة أمن النقل الأميركية أعلنت أن مطارات الولايات المتحدة شهدت أكثر من 11 مليون مسافر في الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو فيما ألغت شركات الطيران أكثر من 1800 رحلة وافدة إلى الولايات المتحدة أو مغادرة منه، فضلاً عن تأجيل 22 ألف رحلة إضافية بحسب وكالة "رويترز".
وأفادت "رويترز".بأن إضراباً للطيارين ومشكلات مالية أخرى أجبرت شركة الطيران الإسكندنافية على إلغاء حوالي 70% من رحلاتها يوم الجمعة.
ويجري الطيارون محادثات مع الشركة للتوصل إلى اتفاقية تفاوض جماعية جديدة فيما تقدمت الشركة التي تتخذ لها مقراً في ستوكهولم بدعوى إعلان إفلاسها في الولايات المتحدة.