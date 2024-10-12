23 مليون مسافر عبر الناقلات الجوية في الشرق الأوسط خلال شهر واحد.. وآسيا في الصدارة عالميًا

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة للسياحة، بلغ عدد السياح الدوليين أكثر من 790 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط النمو بنسبة 26% مقارنة بمستويات عام 2019، بينما سجلت أفريقيا نموًا بنسبة 7%، في حين لا تزال أوروبا تتعافى لتصل إلى 99% من مستويات 2019، والأمريكيتان إلى 97%. بينما حققت منطقة آسيا 82% من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.