23 مليون مسافر عبر الناقلات الجوية في الشرق الأوسط خلال شهر واحد.. وآسيا في الصدارة عالميًا
نشرت مؤسسة OAG العالمية المتخصصة في أبحاث الطيران تقريرًا يوضح أن سماء العالم شهدت 102 ألف رحلة طيران يوميًا في المتوسط منذ بداية العام وحتى نهاية 9 أكتوبر الجاري. وقد بلغ إجمالي عدد الرحلات التجارية العالمية 29.3 مليون رحلة بمتوسط 4250 رحلة في الساعة.
زيادة في السعة المقعدية عالميًا
أشار التقرير إلى أن رحلات الطيران حول العالم سجلت سعة مقعدية إجمالية بلغت 513.9 مليون مقعد خلال أكتوبر الجاري، بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة مع 485.9 مليون مقعد في نفس الفترة من العام الماضي.
1. شمال شرق آسيا جاءت في المركز الأول من حيث السعة المقعدية بإجمالي 114.1 مليون مقعد.
2. شمال أمريكا احتلت المركز الثاني بواقع 112.2 مليون مقعد.
3. أوروبا الشرقية جاءت في المركز الثالث بواقع 111.58 مليون مقعد.
4. الشرق الأوسط احتلت المركز الرابع بواقع 22.8 مليون مقعد، مسجلة نموًا بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي.
الرحلات الجوية الأكثر طلبًا
وفيما يتعلق بالرحلات الأكثر طلبًا بين دولتين من حيث السعة المقعدية للرحلات المجدولة باتجاه واحد، جاءت القائمة كالتالي:
1. المرتبة الأولى: خط إسبانيا - المملكة المتحدة بواقع 5 ملايين مقعد.
2. المرتبة الثانية: خط المكسيك - الولايات المتحدة بواقع 3.5 مليون مقعد.
3. المرتبة الثالثة: خط ألمانيا - إسبانيا بواقع 3.3 مليون مقعد.
4. المرتبة الرابعة: خط كندا - الولايات المتحدة بواقع 3.17 مليون مقعد.
5. المرتبة الخامسة: خط ألمانيا - تركيا بواقع 2.5 مليون مقعد.
6. المرتبة السادسة: خط اليابان - كوريا بواقع 2.4 مليون مقعد.
7. المرتبة السابعة: خط المملكة المتحدة - الولايات المتحدة بواقع 2.3 مليون مقعد.
8. المرتبة الثامنة: خط الهند - الإمارات بواقع 2.2 مليون مقعد.
نمو سياحي عالمي ملحوظ
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة للسياحة، بلغ عدد السياح الدوليين أكثر من 790 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط النمو بنسبة 26% مقارنة بمستويات عام 2019، بينما سجلت أفريقيا نموًا بنسبة 7%، في حين لا تزال أوروبا تتعافى لتصل إلى 99% من مستويات 2019، والأمريكيتان إلى 97%. بينما حققت منطقة آسيا 82% من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.
ويعكس التقرير الانتعاش الملحوظ في قطاع الطيران والسياحة على مستوى العالم، مع استمرار النمو القوي في مناطق الشرق الأوسط وآسيا.