بمشاركة سعودية بارزة.. انطلاق معرض قطر للسياحة والسفر بحضور 60 هيئة دولية

افتتح معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2023 تحت شعار "استكشاف الأماكن والشعوب والثقافات".
وتفصيلاً، يتيح المعرض الفرصة أمام المشاركين لإقامة علاقات جديدة، والاستفادة من الفرص الناشئة وتجديد روابط الأعمال التي تتعلق بقطاع السفر والسياحة، وذلك بمشاركة سعودية و60 دولة وهيئة دولية، وتوقعات بحضور 9000 زائر.
ويشهد المعرض حضور 40 شخصية بارزة من العاملين في قطاع السياحة والسفر، حيث يتم هذا العام إطلاق أول قرية عالمية في قطر والتي ستجمع الأفراد والشركات المعنيين بمجال السفر على مستوى العالم تحت سقفٍ واحد، كما سيتم من خلالها استعراض المعالم التراثية والثقافات والفلسفات والعديد من المعالم الأخرى.
وفي هذا الصدد، أكد سعد الخرجي رئيس قطر للسياحة أن قطر "تواصل تقديم فرص للزوار العالميين لاستكشاف أماكن لا مثيل لها والتمتع بتجارب سياحية استثنائية والجهود التي بذلناها بالتعاون مع شركائنا لمواصلة النجاح والنمو في هذا القطاع، ويتمتع زوار المنطقة بسياسات سفر ميسرة وتجارب سياحية جديدة تجعل من قطر وجهة سياحية جذابة لقضاء أوقات رائعة برفقة عائلاتهم.
ويأتي ذلك بمشاركة "الهيئة السعودية للسياحة" كأحد الرعاة الرئيسين للنسخة الثانية من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، حيث تستحوذ المملكة على صدارة الترتيب في أعداد الزوار القادمين إلى قطر.
ومن جهته، أوضح فهد حميد الدين رئيس الهيئة السعودية للسياحة أن المملكة هي الوجهة الأسرع نمواً بالعالم، وصُنفت مؤخراً كأكثر الدول زيارة من قبل السياح في العالم العربي خلال العام 2022، ونتطلع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من شرائح السياح وإلهامهم للقدوم والاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والأجندة الثرية من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية"، ويضيف الرئيس التنفيذي قائلاً: "نجدد الدعوة والترحيب بالسياح من كل أنحاء العالم.
وتواصل قطر استضافة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى- قطر للموتو جي بي 2023، و بطولة كأس آسيا لكرة القدم (من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024)، وقمة الويب، المؤتمر التقني الأكبر في العالم (من 26 إلى 29 يناير 2024).
وتشهد فترة المعرض افتتاح العديد من المناطق السياحية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، مستغلة بذلك المناظر الطبيعية الخلابة في قطر، بما في ذلك جزيرة المها التي توفر للزوار تجربة ترفيهية نابضة بالحياة، ولوسيل وينتر وندرلاند، ونادي شاطئ باجاتيلا والمطاعم المتنوعة.