بمشاركة سعودية بارزة.. انطلاق معرض قطر للسياحة والسفر بحضور 60 هيئة دولية

ومن جهته، أوضح فهد حميد الدين رئيس الهيئة السعودية للسياحة أن المملكة هي الوجهة الأسرع نمواً بالعالم، وصُنفت مؤخراً كأكثر الدول زيارة من قبل السياح في العالم العربي خلال العام 2022، ونتطلع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من شرائح السياح وإلهامهم للقدوم والاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والأجندة الثرية من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية"، ويضيف الرئيس التنفيذي قائلاً: "نجدد الدعوة والترحيب بالسياح من كل أنحاء العالم.