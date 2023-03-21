الزينات والألعاب النارية والمدفع.. أبرز احتفالات الدول الإسلامية برؤية هلال رمضان

بينما في الإمارات تبدأ الاستعدادات من ليلة نصف شعبان وتسمى "حق الليلة"، وفيها يرتدي الأطفال أفضل ملابسهم، ويتجولون بين المنازل بغرض إلقاء الأشعار والغناء، وهي الجولة التي يحملون خلالها حقيبة بغرض جمع الحلوى من جانب المستمعين، وهذه عادة قديمة اندثرت، ولكن هناك بعض الأسر احتفظت بهذا التقليد حتى الآن.