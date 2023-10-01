سلطات هولندا تفرض طوقًا ضريبيًا على أمستردام لتخطي الأعداد الهائلة للسياح... هل تنجح الطريقة؟

تعتزم السلطات الهولندية زيادة الضريبة السياحية في عام 2024 من أجل مكافحة "السياحة المفرطة" التي تخطت الأرقام القياسية لزوار العاصمة أمستردام على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وسيكون أحد التغييرات الأكثر لفتًا للانتباه فيها هو زيادة ضريبة السياحة على الأشخاص المقيمين في قطاع الضيافة، ومن المقرر أيضًا زيادة رسوم الزائر لركاب السفن السياحية.
وأكد هيستر فان بورين، عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية إن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية مقابل 7% حاليًا، مما يجعلها أغلى ضريبة من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي. ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة
أيضًا تقوم سلطات أمستردام برفع الضريبة على ركاب السفن السياحية المقيمين في ميناء المدينة "في العام المقبل سيدفعون 11 يورو بدلا من 8 يورو".
ومن المتوقع أن تجني المدينة حوالي 65 مليون يورو من ضرائب السياحة.
واستقبلت أمستردام أكثر من 20 مليون زائر هذا العام، وكان الكثير منهم في المدينة فقط لسياحة اليوم الواحد.
ومؤخرًا وافق مجلس مدينة أمستردام على اقتراح حظر السفن السياحية "الملوثة" كجزء من مبادرة المدينة لمكافحة "السياحة المفرطة".
وبدءًا من 2024 فصاعدًا لن يتم السماح للحافلات السياحية بدخول وسط أمستردام حسبما أعلن مسؤولون هولنديون مؤخرًا، مستشهدين بمشاكل تتعلق بالازدحام وسلامة المشاة وخطر الإضرار بالبنية التحتية التاريخية للمدينة.
وبحسب القرارات الجديدة يتحتم على الحافلات السياحية التي تزن 5.7 طن أو أكثر أن تتوقف خارج وسط المدينة في المستقبل، وبالتالي سوف يتحتم على الركاب الذين يسعون إلى دخول المدينة الانتقال إلى وسائل النقل العام.