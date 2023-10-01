سلطات هولندا تفرض طوقًا ضريبيًا على أمستردام لتخطي الأعداد الهائلة للسياح... هل تنجح الطريقة؟

وأكد هيستر فان بورين، عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية إن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية مقابل 7% حاليًا، مما يجعلها أغلى ضريبة من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي. ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة