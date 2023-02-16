بالصور.. وزير السياحة: الأحساء أكثر محافظة بالمملكة جاذبة للمستثمرين وزوارها أكثر من 2 مليون

وأعلن الخطيب على هامش كلمته بمنتدى الأحساء أن المملكة حققت نمواً بنسبة 52% في عدد السياح، كما ارتفعت نسبة التوظيف بالقطاع في المملكة بنسبة 52%، وتم توفير نحو 880 ألف وظيفة في المملكة، وتستهدف الوزارة خلق مليون وظيفة في عام 2030، كما أنها تستهدف توفير 72 ألف وظيفة جديدة في الأحساء بحلول عام 2030".