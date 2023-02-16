بالصور.. وزير السياحة: الأحساء أكثر محافظة بالمملكة جاذبة للمستثمرين وزوارها أكثر من 2 مليون

كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة عن توفير 10 آلاف فرصة تدريبية في السياحة لأبناء الأحساء وتمويل 15 مشروعاً بقيمة ملياري ريال.
وأعلن الخطيب على هامش كلمته بمنتدى الأحساء أن المملكة حققت نمواً بنسبة 52% في عدد السياح، كما ارتفعت نسبة التوظيف بالقطاع في المملكة بنسبة 52%، وتم توفير نحو 880 ألف وظيفة في المملكة، وتستهدف الوزارة خلق مليون وظيفة في عام 2030، كما أنها تستهدف توفير 72 ألف وظيفة جديدة في الأحساء بحلول عام 2030".
ونوه وزير السياحة إلى أن حجم الإنفاق على القطاع السياحي في السعودية بلغ خلال عام 2022 نحو 185 مليار ريال بزيادة 93%.
وتابع الخطيب "أن عام 2022 كان عاماً استثنائياً للأحساء، حيث تعد الأحساء أكثر محافظة جذبًا للمستثمرين، حيث تخطى عدد الزوار مليوني زائر.
وأكد الوزير أن نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع ارتفعت بنحو 9.5%، كما تم افتتاح نحو 90 فندقاً بالمملكة في الربع الأول من عام 2022.