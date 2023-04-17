"هيلتون" تطلق مبادرة "رمضان الأخضر" في الرياض.. والهدف تقليل هدر الطعام 50‎%

انطلقت مبادرة "رمضان الأخضر" التي دشنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، وبالتعاون مع فندق هيلتون الرياض.
ولأول مرة حول العالم تقدّم هيلتون مبادرة "رمضان الأخضر" في الرياض، وتهدف الحملة للتوجه نحو توفير المحاصيل الغذائية من مصادر محلية، والحد من هدر الطعام في عدد من الفنادق الواقعة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتُظهر تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا أن هدر الطعام يرتفع بنسبة 25% إلى 50% في المناسبات الدينية والاجتماعية مثل شهر رمضان المبارك، ولهذا فقد عملت هيلتون على تطبيق عدد من التدابير للتقليل من هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك، ورفع مستوى الوعي حول كل من توفير المحاصيل الغذائية من مصادر محلية وهدر الطعام.
وتأتي المبادرة تماشيًا مع أهداف هيلتون لـ"السفر الهادف" بحلول عام 2030، والتي تسعى إلى تقليل هدر الطعام الذي ينتهي به الحال في مكبات النفايات بنسبة 50%.
وتجمع تلك الشراكة بين جهود هيلتون الرامية للوصول لصافي انبعاثات صفري في المستقبل وبين حملة "وصفة التغيير" التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ بهدف التقليل من هدر الطعام وتقنيات الذكاء الاصطناعي من Winnow، والتي تتيح التتبع الرقمي لنفايات الطعام خلال شهر رمضان، وبهذا تتمكّن هيلتون من جمع البيانات؛ للتنبؤ باحتياجات الشراء والإنتاج المستقبلية، بينما تقلل من أثرها البيئي على المدى الطويل.
ويتم تحويل نفايات الطعام إلى سماد عضوي، وإعطاء الأولوية لموردي المحاصيل الغذائية المحليين ضمن نطاق لا يتعدى 50 ميلًا من الفندق، والدعاية للأطباق المعدة من العناصر النباتية فقط، ومنع استخدام البلاستيك في عملياتها، والشراكة مع بنوك الطعام.
وأكدت إيما بانكس نائب الرئيس لاستراتيجيات وتطوير الأغذية والمشروبات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بهيلتون: انطلاقًا من مكانتها الرائدة كعلامة عالمية في قطاع الضيافة تضطلع هيلتون بمسؤولية قيادة القطاع نحو الحلول المستدامة، ويسرنا أن نستقبل شهر رمضان المبارك بمبادرة "رمضان الأخضر".
وتابعت: يتم تطبيق منهجية رقمية مبتكرة لجمع البيانات المتعلقة بنفايات الطعام واستخدامها لإثراء متطلبات الشراء المحلية، وفي الوقت ذاته فإننا نحرص على أن تنسجم جهودنا عبر سلسلة القيمة بأكملها مع حملة "وصفة التغيير" التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا؛ بهدف تقليل هدر الطعام.