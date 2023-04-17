"هيلتون" تطلق مبادرة "رمضان الأخضر" في الرياض.. والهدف تقليل هدر الطعام 50‎%

وتجمع تلك الشراكة بين جهود هيلتون الرامية للوصول لصافي انبعاثات صفري في المستقبل وبين حملة "وصفة التغيير" التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ بهدف التقليل من هدر الطعام وتقنيات الذكاء الاصطناعي من Winnow، والتي تتيح التتبع الرقمي لنفايات الطعام خلال شهر رمضان، وبهذا تتمكّن هيلتون من جمع البيانات؛ للتنبؤ باحتياجات الشراء والإنتاج المستقبلية، بينما تقلل من أثرها البيئي على المدى الطويل.