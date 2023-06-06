"الخطيب" يبحث مع نظيره العماني إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة

وبلغ عدد الزوار القادمين من سلطنة عمان إلى المملكة نحو 164 ألف سائح خلال الربع الأول من عام 2023م بمعدل نمو يصل إلى 136% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م، وفقاً لبيانات رسمية.