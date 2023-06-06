"الخطيب" يبحث مع نظيره العماني إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة
التقى أحمد الخطيب وزير السياحة، سالم المحروقي وزير السياحة والتراث العماني لتشجيع القطاعات كافة، ومن أبرزها القطاع السياحي، وذلك خلال زيارته لسلطنة عمان.
وجرى خلال الزيارة إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة التي تهدف إلى استقطاب السياح الدوليين والمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومن أهمها العمل على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة وعدد من الرحلات الموسمية بين البلدين وإطلاق تقويم سياحي مشترك.
كما ركزت إحدى المبادرات على تفعيل التعاون التجاري والاستثماري وخصوصاً مشاريع قطاع السياحة ودعم رواد الأعمال المهتمين في مجال السياحة بالبلدين وتدريب وتطوير الكوادر البشرية السياحية تحت مظلة الإستراتيجية الخليجية للسياحة 2023- 2030م التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الماضي برئاسة المملكة.
وبلغ عدد الزوار القادمين من سلطنة عمان إلى المملكة نحو 164 ألف سائح خلال الربع الأول من عام 2023م بمعدل نمو يصل إلى 136% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م، وفقاً لبيانات رسمية.