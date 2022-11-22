وكالات سفر: تركيا تخرج من السباق وبوصلة السعوديين تتّجه إلى 5 وجهات سياحية

كشف العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ من 24 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022، وتستمر لمدة 10 أيام.
وأوضحوا أن هناك أعدادًا كبيرة من السعوديين حجزت إلى وجهات خارجية عدة، ومع رحلات اليوم الواحد إلى قطر بسبب كأس العالم، توقعوا أن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى الخارج ما يقارب 500 ألف شخص.
وأكّد عبدالرزاق الزهراني، مدير عام وكالة نادي المسافر، على أن هناك طلبًا مرتفعًا على حجز فنادق مكة والمدينة في إجازة الفصل الدراسي الأول، وخارجيًّا جاءت قطر ودبي والبحرين ومصر في مقدمة الوجهات الأكثر طلبًا للسعوديين والمقيمين.
وأشار الزهراني إلى خروج تركيا بعد الأحداث هنا من سباق الفوز بنصيب من حجوزات إجازة الفصل الدراسي الأول.
من ناحيته لفت بشير عرنوس، من "العربية لخدمات المسافرين"، إلى وجود طلبات مكثفة إلى قطر، وخاصة بعد فوز المنتخب السعودي في مباراته الأولى، وتأتي مصر ودبي في المركز الثاني، مع وجود بعض طلبات السفر إلى شرق آسيا، وأما البحرين فأكثر الزوار يفضلون السفر إليها برًّا عن طريق جسر الملك فهد من المنطقة الشرقية.
من ناحيته كشف محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي، في جدة، عن تصدُّر قطر ودبي طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين حاليًّا بسبب إقامة كأس العالم والفرق العالمية الحاضرة بالضيافة إلى التسهيلات المتوافرة للسعوديين الراغبين في الذهاب إلى قطر، وجاءت البحرين والقاهرة وشرم الشيخ في قائمة طلبات المسافرين، فيما انخفضت طلبات الحجز على تركيا بشكل لافت.