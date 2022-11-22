وكالات سفر: تركيا تخرج من السباق وبوصلة السعوديين تتّجه إلى 5 وجهات سياحية

من ناحيته لفت بشير عرنوس، من "العربية لخدمات المسافرين"، إلى وجود طلبات مكثفة إلى قطر، وخاصة بعد فوز المنتخب السعودي في مباراته الأولى، وتأتي مصر ودبي في المركز الثاني، مع وجود بعض طلبات السفر إلى شرق آسيا، وأما البحرين فأكثر الزوار يفضلون السفر إليها برًّا عن طريق جسر الملك فهد من المنطقة الشرقية.