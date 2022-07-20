تخفيض رسوم 3 مطارات سعودية للوصول إلى 330 مليون راكب سنويًّا

وتستهدف المملكة عبر الخطط الطموحة زيادة عدد المسافرين في مطاراتها بنحو 10 أضعاف، ومضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات، لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030؛ حيث تستهدف حركة ركاب تصل إلى 330 مليون مستخدم سنويًّا، وزيادة حجم الشحن الجوي السنوي إلى 4.5 مليون بحلول عام 2030 من 900 ألف طن في 2019.