تخفيض رسوم 3 مطارات سعودية للوصول إلى 330 مليون راكب سنويًّا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد في معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا، أن المملكة ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35% للمنافسة في منطقة تملك أكثر المطارات نشاطًا في العالم.
وكشفت الهيئة أن التخفيض ينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، ويطبق هذا العام، وأنه سيتاح للمطارات المرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب؛ وفقًا لبلومبيرج.
وتستهدف المملكة عبر الخطط الطموحة زيادة عدد المسافرين في مطاراتها بنحو 10 أضعاف، ومضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات، لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030؛ حيث تستهدف حركة ركاب تصل إلى 330 مليون مستخدم سنويًّا، وزيادة حجم الشحن الجوي السنوي إلى 4.5 مليون بحلول عام 2030 من 900 ألف طن في 2019.