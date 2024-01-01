مليون سعودي زاروا قطر في 2023.. وهذه مؤشرات العام الجديد

كشفت "قطر للسياحة" عن استقبال البلاد ما يقرب من أربعة ملايين زائر، متجاوزة بذلك العدد السنوي لدخول الزوار على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأعلنت قطر في وقت سابق استمرارية عمل منصة "هيا" لتوحيد وتسيير إجراءات الحصول على التأشيرة للزوار القادمين إلى قطر.
وتتكامل هذه الجهود مع سياسات السفر الميسرة، التي تتيح لمواطني 95 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول إلى قطر.
وأكد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، أن بلاده ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، تتميز بوجود بنية تحتية سياحية ممتدة وآمنة، وذلك في ظل أجواء من الضيافة العربية الأصيلة.
وأوضح أن العروض السياحية المتنوعة في قطر تتكامل مع سواحلها النقية الممتدة على مسافة 500 كيلومتر، ومتاحفها العريقة ذات المستوى العالمي، ومرافقها الثقافية والمعاصرة؛ لتوفير عطلة فريدة ومميزة لزوار قطر على الصعيدَين المحلي والإقليمي، من مواطني مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، وأيضًا على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن "قطر للسياحة تحرص على تعزيز السياحة العائلية في دولة قطر، وتقديم ما يتناسب مع أفراد العائلة كافة لتجربة استثنائية. كما نواصل العمل في قطر للسياحة لتعزيز الفرص، وتحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي".
وتصدَّر السعوديون الترتيب في أعداد الزوار القادمين إلى قطر؛ إذ مثل عدد الزوار القادمين من السعودية 25.3% من إجمالي عدد الزوار الدوليين، أي ما يقرب من مليون زائر، ثم الهند وألمانيا والمملكة المتحدة والكويت.
وتشير مؤشرات 2024 إلى استمرار ارتفاع أعداد الزوار إلى قطر بالوتيرة نفسها.
كما تم إطلاق موسم الرحلات البحرية بالتزامن مع وصول السفينة السياحية الفاخرة "كريستال سيمفوني"؛ إذ من المتوقع استقبال 81 رحلة بحرية، واستقطاب نحو 350 ألف زائر محققين بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالموسم السابق الذي شهد استقبال 54 رحلة بحرية، ودخول 253.191 زائرًا.