مليون سعودي زاروا قطر في 2023.. وهذه مؤشرات العام الجديد

وأوضح أن العروض السياحية المتنوعة في قطر تتكامل مع سواحلها النقية الممتدة على مسافة 500 كيلومتر، ومتاحفها العريقة ذات المستوى العالمي، ومرافقها الثقافية والمعاصرة؛ لتوفير عطلة فريدة ومميزة لزوار قطر على الصعيدَين المحلي والإقليمي، من مواطني مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، وأيضًا على المستوى الدولي.