سائح خليجي يسجل لحظة وقوع زلزال تركيا من داخل غرفته.. شاهد ماذا حدث

تداول العديد من منصات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الزلزال بعد أن سجلها أحد السياح الخليجيين فجر اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 من داخل غرفته الفندقية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، وقع في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي على عمق 17.9 كيلومترًا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في الساعات المقبلة.
وانهار العديد من المباني ونُشِرت فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، وحتى اللحظة هناك 10 مدن تركية تضررت وهي: غازي عنتاب، وكهرمان ماراس، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.