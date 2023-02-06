سائح خليجي يسجل لحظة وقوع زلزال تركيا من داخل غرفته.. شاهد ماذا حدث

وانهار العديد من المباني ونُشِرت فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، وحتى اللحظة هناك 10 مدن تركية تضررت وهي: غازي عنتاب، وكهرمان ماراس، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.