السعوديون ينفقون 388 مليون ريال على حجز الفنادق بالمملكة خلال 7 أيام فقط

كشف تقرير البنك المركزي السعودي "ساما"، عن زيادة إنفاق سكان المملكة أكثرَ من 13.2 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع مضى من الفترة 5 إلى 11 مارس. وذكر التقرير أنه تم إنفاق 388 مليون ريال على حجز الفنادق في ربوع المملكة.
كما شهد الأسبوع الماضي إنفاق 13.2 مليار ريال، عبر 174.6 مليون عملية دفع جاءت كالتالي:
- أنفق المستهلكون مليارَيْ ريال على الأطعمة والمشروبات.
- تم إنفاق مليار ريال على المطاعم والمقاهي.
- أنفق المستهلكون 769.4 مليون ريال على الصحة.
- كما تم إنفاق 774.5 مليون ريال على محطات الوقود.
- و663.1 مليون ريال على النقل.
- وتم إنفاق 401.9 مليون ريال على الأثاث.
- تم إنفاق 395.4 مليون ريال على موادّ التشييد والبناء.
وأنفق المستهلكون 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة؛ 1.1 مليار ريال على الملابس والأحذية، و317.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و286.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و93.6 مليون ريال على التعليم، و96.6 مليون ريال على الاتصالات. وذكر التقرير المالي بنودًا أخرى.