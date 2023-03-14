السعوديون ينفقون 388 مليون ريال على حجز الفنادق بالمملكة خلال 7 أيام فقط

وأنفق المستهلكون 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة؛ 1.1 مليار ريال على الملابس والأحذية، و317.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و286.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و93.6 مليون ريال على التعليم، و96.6 مليون ريال على الاتصالات. وذكر التقرير المالي بنودًا أخرى.