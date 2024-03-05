تحذير للسعوديين: إلغاء جميع رحلات مطار "ميونخ" الألمانية .. الإضراب يشلُّ الحركة تمامًا

تشهد ألمانيا حاليًا فعاليات عالمية في العاصمة برلين، حيث انطلاق المعرض السياحي الدولي، وفي الجنوب أعلنت العديد من شركات الطيران إلغاء رحلاتها إلى مطار ميونخ الدولي يومَي الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024؛ وذلك بعد إعلان سلطات المطار تنظيم الموظفين والعمال إضرابًا يومَي الخميس والجمعة القادمَين.
وبناء عليه، يُرجى من المسافرين السعوديين التواصل مع شركات الطيران؛ لتعديل المواعيد على الرحلات، مع ضرورة مراجعة التذاكر من خلال الاتصال خلال الساعات القادمة؛ ليتمكن المسافرون من التعديل أو الإلغاء، وحفظ حقوق المسافر بالنسبة لهيئات الطيران المدني باستبدال أو إعادة قيمة التذاكر كاملة دون نقص في حالة حدوث ظروف قهرية في المطارات العالمية، ومنها الإضرابات.