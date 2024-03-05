تحذير للسعوديين: إلغاء جميع رحلات مطار "ميونخ" الألمانية .. الإضراب يشلُّ الحركة تمامًا

وبناء عليه، يُرجى من المسافرين السعوديين التواصل مع شركات الطيران؛ لتعديل المواعيد على الرحلات، مع ضرورة مراجعة التذاكر من خلال الاتصال خلال الساعات القادمة؛ ليتمكن المسافرون من التعديل أو الإلغاء، وحفظ حقوق المسافر بالنسبة لهيئات الطيران المدني باستبدال أو إعادة قيمة التذاكر كاملة دون نقص في حالة حدوث ظروف قهرية في المطارات العالمية، ومنها الإضرابات.