حقيبة "مرحبًا بكم في السعودية" في يد 40 ألف زائر لمعرض برلين السياحي في يومه الأول

انطلقت اليوم فعاليات معرض ITB Berlin بالعاصمة الألمانية برلين، وهو معرض السفر الأول في العالم. وقد شهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا وغير مسبوق في عدد العارضين والمشاركات الدولية.
وأكدت مصادر في المركز الإعلامي تخطِّي زوَّار اليوم الأول حاجز 40 ألف زائر.
ويقام المعرض في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024، وينعقد المعرض الدولي بحجوزات استثنائية، غطت 100٪ من مساحته البالغة 150 ألف متر مربع. وبلغ العارضون 190 دولة ومنطقة، وهو مستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية؛ إذ وصل إلى مستوى قياسي.
ويحضر المعرض ما يفوق الألف وزير ومسؤول سياحي من الشركات العالمية في السياحة والطيران.
وشهدت نسخة 2024 من ITB Berlin نموًّا قويًّا في القطاعات الرئيسية، مثل النقل وتكنولوجيا السفر والرحلات البحرية؛ وهو ما يعكس المشهد المتطور لهذه الصناعة.
ويُعتبر المعرض مركز الأبحاث الرائد في الصناعة، ومن المقرر أن يستكشف الاتجاهات العالمية، وأفضل الممارسات بمساهمات من عمالقة صناعة البوكيننج، وذلك تحت شعار "ريادة التحول في السفر والسياحة"؛ إذ يستضيف المؤتمر 200 جلسة حوارية، و400 متحدث حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تكنولوجيا السفر، والاستدامة، والتسويق، والاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض، وإدارة الوجهات، ومستقبل السياحة.
ويوجد 14 مدخلاً للمعرض، ويستقبل زوَّاره بحقائب اليد القطنية التي طُبع عليها شعار السياحة السعودية "مرحبًا بكم في السعودية".
وقد رصدت "سبق" إقبال الزوار على اقتناء الشعار.