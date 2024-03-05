حقيبة "مرحبًا بكم في السعودية" في يد 40 ألف زائر لمعرض برلين السياحي في يومه الأول

ويُعتبر المعرض مركز الأبحاث الرائد في الصناعة، ومن المقرر أن يستكشف الاتجاهات العالمية، وأفضل الممارسات بمساهمات من عمالقة صناعة البوكيننج، وذلك تحت شعار "ريادة التحول في السفر والسياحة"؛ إذ يستضيف المؤتمر 200 جلسة حوارية، و400 متحدث حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تكنولوجيا السفر، والاستدامة، والتسويق، والاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض، وإدارة الوجهات، ومستقبل السياحة.