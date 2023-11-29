الصين تطمئن السياح بعد انتشار الالتهاب الرئوي.. بلادنا آمنة ولا داعي للقلق

أكدت وزارة الخارجية الصينية، عبر منصتها الرسمية، على منصة إكس، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الصين.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين "أستطيع أن أقول لكم، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق".
وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحفياً حول الوضع الحالي".
وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود المتعلقة بـ"كوفيد- 19" وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة بما في ذلك الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس "كورونا" المستجد وفي نهاية شهر نوفمبر الجاري، نشرت عدة وسائل للإعلام تقارير عن التهاب رئوي منتشر بكثرة في الشمال الصيني.