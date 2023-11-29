الصين تطمئن السياح بعد انتشار الالتهاب الرئوي.. بلادنا آمنة ولا داعي للقلق

وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحفياً حول الوضع الحالي".