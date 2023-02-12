هل تتأثر الطائرات في الجو بالزلازل؟ "وكالة ناسا" تجيب

فعند وقوع الزلازل، فإنها تحرر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إن ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية، ويطلق العلماء اسم "تحت صوتية" على الأمواج التي يكون ترددها ضمن هذا المجال.