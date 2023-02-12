هل تتأثر الطائرات في الجو بالزلازل؟ "وكالة ناسا" تجيب

وقع زلزال تركيا في منطقة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، وامتد إلى عشر مدن بها 4 مطارات دولية ومحلية، وكانت تحلق 35 طائرة فوق الأجواء أثناء حدوث الزلزال وارتداداته، فهل شعر ركاب الطائرات بهذا الزلزال وبما يحدث على الأرض؟
في تقرير لوكالة "ناسا"، أكدت أنه عند حدوث أي هزة فإن الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير للاهتزازات التي تضرب الأرض أسفل الطائرة؛ لأن تأثير الموجات المنتقلة عبر الجو يقل تدريجيًا ويكاد ينعدم.
فعند وقوع الزلازل، فإنها تحرر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إن ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية، ويطلق العلماء اسم "تحت صوتية" على الأمواج التي يكون ترددها ضمن هذا المجال.