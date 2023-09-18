"السفر بلا حقائب"… خدمة جديدة للخطوط اليابانية.. الملابس تنتظرك في محل إقامتك بـ 100 ريال فقط

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية عن بدء التجارب التشغيلية لخدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس واستلامها في الفندق عند الوصول، وفي نهاية فترة إقامتهم تتم إعادة الملابس لغسلها.
وتستمر تجربة الخدمة قبل التعميم والتي يطلق عليها "Any Wear, Anywhere"، حتّى نهاية أغسطس من عام 2024.
وأفادت الخطوط الجوية اليابانية أنّها تستطيع خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الوزن الذي تحمله طائراتها.
وتُشير التقديرات إلى أنّ تخفيف الأمتعة بمقدار 10 كيلوغرامات يعادل خفض الانبعاثات بمقدار 7,5كيلوغرام.
وقالت مبتكرة الفكرة، ميهو موريا: "أحبّ السفر، وزرت العديد من البلدان الأجنبية، ولكن لطالما خشيت من جر الأمتعة ورائي، أو غسل الملابس في الخارج".
وأضافت موريا، والتي تدير الشركة اليابانية التي تتولى عمليات الحجز والتسليم وغسل الملابس "عند السفر، تشمل الأشياء الثلاثة الأهم بالنسبة لي السكن والطعام والملبس، وعندما نسافر إلى الخارج هناك فنادق ومطاعم موجودة لتوفير السكن والطعام في الموقع ولكن ليس الملابس ولماذا يتعيّن علينا إحضار ملابسنا من المنزل وفق السي إن إن.
وقدّمت موريا هذه الفكرة من خلال تحدي لريادة الأعمال داخل شركتها وأوضحت أنّه بمجرد الموافقة عليها بعد التأخيرات الناجمة من جائحة كورونا استغرق الأمر "العديد من المحاولات" للعثور على شركة طيران مستعدة لدعمها.
ويقوم مستخدمو الخدمة بتسجيل الدخول إلى الموقع للضغط على عدد من الخيارات التي تتراوح من الملابس النسائية أو الرجالية والموسم ونوع الإطلالة سواء كانت رسمية أو غير رسمية وعدد القطع المطلوبة ومواعيد الاستلام والإرجاع.
وستكون اختياراتهم في انتظارهم في الفندق وتتراوح أسعار الخدمة بين 34 إلى 48 دولارًا لفترة الإيجار بأكملها.
وبدأت منذ يوليو الماضي، وأشارت موريا إلى أنّ ردود الفعل كانت إيجابية للغاية.
وقالت: "لدينا طلبات من جميع أنحاء العالم، ومن أكثر من 115 دولة إجمالاً، وذلك رُغم عدم قيامنا بأي نوع من الترويج".
ولن يُكشف التأثير الحقيقي للتجربة إلا في النهاية وبمجرّد قياس الخطوط الجوية اليابانية وفورات الوزن وحسابها لمستوى انخفاض الانبعاثات الدقيق.