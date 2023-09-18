"السفر بلا حقائب"… خدمة جديدة للخطوط اليابانية.. الملابس تنتظرك في محل إقامتك بـ 100 ريال فقط

وأضافت موريا، والتي تدير الشركة اليابانية التي تتولى عمليات الحجز والتسليم وغسل الملابس "عند السفر، تشمل الأشياء الثلاثة الأهم بالنسبة لي السكن والطعام والملبس، وعندما نسافر إلى الخارج هناك فنادق ومطاعم موجودة لتوفير السكن والطعام في الموقع ولكن ليس الملابس ولماذا يتعيّن علينا إحضار ملابسنا من المنزل وفق السي إن إن.