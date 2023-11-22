تركيا تُصدر قرارًا جديدًا بخصوص تأشيرات الدخول الإلكترونية للسعوديين.. هنا التفاصيل

أعلنت السفارة التركية في الرياض عبر موقعها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن قرار جديد بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية، وهو يخص المواطنين السعوديين، ويتم تطبيقه في موقع منح التأشيرات الإلكترونية التركية،