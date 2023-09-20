"نيرفانا" للسفر والسياحة تحتفل باليوم الوطني السعودي.. عبر فروعها في جميع أنحاء العالم

وأشار "العلي" إلى أن بلدًا كبيرًا بقيمة المملكة العربية السعودية لا يُحسب عمره بعدد السنين فقط، وإنما بحجم طموحه وإنجازاته وقوة حضوره، وتأثيره محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.