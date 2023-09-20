"نيرفانا" للسفر والسياحة تحتفل باليوم الوطني السعودي.. عبر فروعها في جميع أنحاء العالم

يأتي الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، وقد تصدرت "نيرفانا للسفر والسياحة" الشركة الرائدة في إدارة السفر والسياحة قائمة أعلى شركات السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة، وبسجلٍ حافل من الإنجازات.
وتفخر "نيرفانا للسفر والسياحة" عبر تاريخها بمشاركتها السنوية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبتنوع برامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق ما يتناسب مع السوق السعودي الضخم والملائم لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشارك "نيرفانا للسفر والسياحة" في احتفالات اليوم الوطني للمملكة هذا العام عبر نشاطات وبرامج متميزة ومتنوعة لجميع الأنشطة السياحية في الإمارات وباقي دول العالم.
وبهذه المناسبة، أكد علاء العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيرفانا" القابضة، قائلًا: "تقف مجموعة نيرفانا اليوم بكل ثقة كإحدى أكثر الشركات ابتكارًا، حيث تمتاز بالتفوق الرقمي وتطوير تقنيات السفر والسياحة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي".
وعبّر "العلي" عن فخره الدائم بالدور الريادي للسياحة السعودية؛ بهدف تعزيز الشراكة في قطاع السياحة في الإمارات والسعودية، والاستمرارية في توسيع نطاق المشاركة لخلق الأثر الإيجابي للسياحة بين البلدين الشقيقين.
وأشار "العلي" إلى أن بلدًا كبيرًا بقيمة المملكة العربية السعودية لا يُحسب عمره بعدد السنين فقط، وإنما بحجم طموحه وإنجازاته وقوة حضوره، وتأثيره محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.
وتحتفل "نيرفانا للسفر والسياحة" باليوم الوطني السعودي مع عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والولايات المتحدة وإسبانيا وباقي دول العالم بعدة برامج وعروض تعكس حضارة المملكة منذ التأسيس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وتُعد مجموعة "نيرفانا" واحدة من أكبر مزودي خدمات السفر عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وتمتلك أكثر من 70 فرعًا حول العالم بمستويات عالية من التميز.
وتُقدم "نيرفانا" خدمات إدارة وتخطيط السفر، وحلول السفر المبتكرة للشركات، وإجراءات التأشيرات، وخدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرج"، والخدمات اللوجستية للفعاليات، وخدمات البيع بالتجزئة والجملة، وخدمات الدرجة الأولى وكبار الشخصيات للعملاء من القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي.
وتأسست "نيرفانا" في عام 2007 وتهدف إلى تقديم تجربة السفر والضيافة بأعلى درجات الاحترافية والتميز في كل تفاصيل الخدمات المقدمة، وتملك شبكة واسعة من الشراكات العالمية.