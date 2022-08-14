على طريقة فيلم "معالي الوزير".. تشابه اسم وزير السياحة الجديد مع أستاذ جامعي يثير الجدل في مصر

صجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بحالة من التندر والتعليقات الطريفة، عقب إعلان التشكيل الوزراي الجديد الذي شمل حقيبة وزارة السياحة والآثار.
وشمل التعديل الوزاري تشابُه اسم وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور أحمد عيسى مع الدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وطغت التعليقات المثيرة على الخبر الرئيسي بالتشكيل الوزاري.
وجاءت أبرز التعليقات المصرية التي ربطت الواقعة بالفيلم الشهير "معالي الوزير" للفنان الراحل أحمد زكي الذي جاء وزيرا على سبيل الصدفة بتشابه اسمه بأحد المرشحين للوزارة.
وحسب "العربية" فإن مصدرا مصريا مسؤولا أكد أنه لا صحة للوقوع في أي أخطاء أو وجود أي تشابه للأسماء بين الوزير وشخص آخر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وضعت معايير لاختيار وزير السياحة والآثار الجديد وهي تنطبق على الدكتور أحمد عيسى.
وأوضح المصدر كذلك أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة وأن عيسى يتمتع بخلفية اقتصادية تتيح له التعامل بشكل فعال مع هذا الملف.