على طريقة فيلم "معالي الوزير".. تشابه اسم وزير السياحة الجديد مع أستاذ جامعي يثير الجدل في مصر

وحسب "العربية" فإن مصدرا مصريا مسؤولا أكد أنه لا صحة للوقوع في أي أخطاء أو وجود أي تشابه للأسماء بين الوزير وشخص آخر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وضعت معايير لاختيار وزير السياحة والآثار الجديد وهي تنطبق على الدكتور أحمد عيسى.