الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع شركة " كوينتيسينتشالي" لجذب السياح والترويج للوجهات السياحية الفريدة حول المملكة

وقعت كل من الهيئة السعودية للسياحة وشركة " كوينتيسينتشالي" مذكرة تفاهم؛ وذلك في جناح السعودية وعلى هامش معرض سوق السفر العربي ATM Dubai، والذي يقام في مدينة دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات وبحث سبل التعاون من أجل تطوير تجارب سياحية فريدة من نوعها للشرائح المستهدفة في منطقة الخليج، وإطلاق الحملات الترويجية المشتركة.
وتتضمن مذكرة التفاهم تمكين شركات السفر والسياحة من الوصول إلى قائمة منتجات وخدمات كوينتيسينتشالي، الفاخرة وقاعدة عملائها العريضة.
وتعتبر شركة كوينتيسينتشالي رائدة في مجال السياحة والسفر، والعقارات، وإدارة الأنشطة والفعاليات، والخدمات التعليمية، حيث تأسست في لندن عام 2000، ولها 45 مكتباً حول العالم، مع قاعدة عملاء متزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وحرص الهيئة السعودية للسياحة؛ على إبرام الاتفاقيات والتعاون مع كبرى الهيئات والجهات والشركات، إضافة لتمكين شركاءها من القطاع الخاص داخل وخارج المملكة، من أجل جذب السياح والترويج للوجهات السياحية، واكتشاف موطن الحفاوة العربية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأهم المعالم السياحية والمواقع الأثرية، إضافة للفعاليات النوعية والعالمية التي تقام حول المملكة طوال العام.