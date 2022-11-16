20 لقطة مصورة تكشف تفاصيل المنتجع الفاخر "سيلين" مقرّ إقامة المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر

وأعلنت إدارة المنتجع الفاخر عدم وجود أي غرف أو شاليهات خالية لاستقبال الضيوف من 20 نوفمبر، ولمدة شهر كامل، ويتكون مقر إقامة اللاعبين السعوديين وطاقم البعثة من: غرف وأجنحة تنفيذية، وشاليهات مكونة من غرفتي نوم، وفيلات مكونة من 3 غرف نوم و4 غرف نوم، مع مسابح خاصة على شاطئ نظيف بطول 3000 متر، مع إطلالة كل الغرف على البحر مباشرة.