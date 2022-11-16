20 لقطة مصورة تكشف تفاصيل المنتجع الفاخر "سيلين" مقرّ إقامة المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر

لم يتبقَّ إلا أربعة أيام على انطلاق صافرة كأس العالم لكرة القدم 2022، الحدث الكروي الأبرز في العالم مع استعداد قطري في كل مكان، وأصبح كل شيء يوحي باقتراب ساعة الصفر لبطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022.
وحددت اللجنة المنظمة مقرات إقامة المنتخبات من فنادق فئة أربع نجوم، وأخرى خمس نجوم، وفلل ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية.
وتميزت إقامة المنتخب السعودي الذي يسجل ظهوره الثاني على التوالي والسادس في تاريخه نحو الجنوب للإقامة في منتجع سيلين مروب الفاخر ذي الخمس نجوم الواقع على شاطئ سيلين، ويبعد نحو 57 كلم جنوب الدوحة.
واستعدّ منتجع شاطئ سيلين لاستقبال بعثة المنتخب السعودي بتجديدات شاملة؛ حيث يعد المنتجع واحدًا من ثلاثة فنادق فقط في قطر لديها ملعب كرة قدم معتمد، بالإضافة لأحد أنظف الشواطئ في قطر؛ ما يجعله ضمن الوجهات السياحية الأكثر إقبالًا من الزوار خلال البطولة، مع تحديث المطاعم "لوميرندا" و"رف برجر".
وأعلنت إدارة المنتجع الفاخر عدم وجود أي غرف أو شاليهات خالية لاستقبال الضيوف من 20 نوفمبر، ولمدة شهر كامل، ويتكون مقر إقامة اللاعبين السعوديين وطاقم البعثة من: غرف وأجنحة تنفيذية، وشاليهات مكونة من غرفتي نوم، وفيلات مكونة من 3 غرف نوم و4 غرف نوم، مع مسابح خاصة على شاطئ نظيف بطول 3000 متر، مع إطلالة كل الغرف على البحر مباشرة.
يقع منتجع شاطئ سيلين على بعد 30 دقيقة فقط من الدوحة، و30 دقيقة من مطار حمد الدولي.