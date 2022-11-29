"العلي": قمة السفر بالرياض وضعت خارطة طريق للتعافي السياحي في العالم

ونوّه العلي على أن حضور أكثر من 50 وزيرًا في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا كونتورا، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الاقتصاد الإماراتي، والسياحة بمصر والأردن والبحرين والعراق وسلطنة عمان... وغيرهم القمة مما يجعلها خارطة طريق العالم للتعافي السياحي الكامل، والعودة لما قبل الجائحة، والعمل بشكل متواصل لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.