"العلي": قمة السفر بالرياض وضعت خارطة طريق للتعافي السياحي في العالم

تستمر فعاليات قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض حتى الخميس الأول من ديسمبر القادم، والتي تجمع وزراء السياحة وخبراء وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيرفانا" للسياحة والخدمات اللوجستية بأبوظبي عمر العلي أن إعلان المجلس العالمي للسفر والسياحة استثمار 10 مليارات دولار في السعودية خلال السنوات القادمة يمثل شهادة بقوة وثبات والنمو السياحي المتحقق في المملكة.
ونوّه العلي على أن حضور أكثر من 50 وزيرًا في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا كونتورا، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الاقتصاد الإماراتي، والسياحة بمصر والأردن والبحرين والعراق وسلطنة عمان... وغيرهم القمة مما يجعلها خارطة طريق العالم للتعافي السياحي الكامل، والعودة لما قبل الجائحة، والعمل بشكل متواصل لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.
وأوضح "العلي" أن الإحصائيات كشفت أن المجلس العالمي للسفر والسياحة توقع نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 27.1% هذا العام، متجاوزًا بذلك المعدل الخاص بأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن استمرار النمو بهذه الوتيرة يمكن أن يصل بفرص العمل التي يوفرها القطاع في المنطقة إلى 6.6 ملايين وظيفة بنهاية عام 2022.