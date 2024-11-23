الرحلة "المخملية".. 22 يومًا في مدن العالم بطائرة ناشيونال جيواغرفيك وبصحبة مغامري برامجها

كشف موقع قناة ناشيونال جيواغرفيك عن قرب وصول الرحلة السياحية للطائرة الخاصة بالقناة إلى محطتها الأخيرة، وهي العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وكشفت الشركة السياحية التابعة لناشيونال جيوغرافيك عن قيمة تذكرة الرحلة، والتي تبلغ 100000 دولار للشخص للمشاركة في الرحلة الواحدة على متن هذه الطائرة الخاصة، والتي تتسع لـ75 راكبًا فقط، وتشمل التذاكر مقاعد على الطائرة الخاصة والمبيت والأكل ورحلات استكشافية بكل المناطق التي يزورونها بمساعدة عدد من المستكشفين الذين يرافقونهم طيلة المدة التي تكون في الغالب 22 يومًا.
وتوفر الشركة رحلات فاخرة تشمل الإقامة والوجبات الفاخرة، ورحلات استكشافية بإشراف مستكشفين محترفين، وتستغرق الرحلة 22 يومًا، وتغطي محطات عالمية مميزة.
ويتضمن برنامج الرحلة الذي ينطلق وينتهي في العاصمة الأمريكية "واشنطن" مجموعة من الدول منها المغرب، إلى جانب ليما بالبيرو، بابييت بتاهيتي، ناديي بفيجي، كيرنز أستراليا، سيام ريب بكمبوديا، كاتماندو بالنيبال، فَرَنَاسي واغرا وجايبور بالهند، كليمنجارو بتنزانيا، مالطا، وأخيرًا جزيرة سانتا مرايا البرتغالية.
يذكر أن البتراء الأردنية كانت ضمن برنامج الرحلة لكن تم إلغاؤها بسبب الحرب، كما أنه هناك برمج أخرى يتم إضافتها حسب الطلب.