الرحلة "المخملية".. 22 يومًا في مدن العالم بطائرة ناشيونال جيواغرفيك وبصحبة مغامري برامجها

وكشفت الشركة السياحية التابعة لناشيونال جيوغرافيك عن قيمة تذكرة الرحلة، والتي تبلغ 100000 دولار للشخص للمشاركة في الرحلة الواحدة على متن هذه الطائرة الخاصة، والتي تتسع لـ75 راكبًا فقط، وتشمل التذاكر مقاعد على الطائرة الخاصة والمبيت والأكل ورحلات استكشافية بكل المناطق التي يزورونها بمساعدة عدد من المستكشفين الذين يرافقونهم طيلة المدة التي تكون في الغالب 22 يومًا.