بعد اختيارها ضمن أفضل المعالم الجيولوجية في العالم.. 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "فوهة الوعبة "

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فوهة الوعبة، لتكون ضمن أفضل 100 معلم للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024 بعد أن تم ترشيحها من قبل الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، حيث تم تسجيلها خلال مشاركة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي السابع والثلاثين 2024، بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية.