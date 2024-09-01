بعد اختيارها ضمن أفضل المعالم الجيولوجية في العالم.. 5 حقائق لا يعرفها الكثيرون عن "فوهة الوعبة "

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فوهة الوعبة، لتكون ضمن أفضل 100 معلم للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024 بعد أن تم ترشيحها من قبل الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، حيث تم تسجيلها خلال مشاركة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي السابع والثلاثين 2024، بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية.
- تعد ضمن أقدم الفوهات البركانية في العالم، حيث تشكلت قبل أكثر من مليون عام.
- واحدة من أعمق الفوهات البركانية في العالم، حيث يصل عمقها إلى نحو 220 إلى 230 مترًا.
- واحدة من أكبر الفوهات والبراكين حيث بلغ قطرها 2300 متر.
- تملك طبقة ملحية تتشكل باختلاف المناخ والطقس.
- تضم 175 بركانًا صغيرًا.
كانت هيئة المساحة الجيولوجية أعلنت اختيار وترشيح فوهة الوعبة، التي تقع في حرة كشب على بعد نحو 270 كم شمال شرق مدينة جدة، ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024.