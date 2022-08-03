تقرير: معدل النمو السنوي للفنادق السعودية هو الأعلى بالمنطقة.. شاهد الأرقام

كشف تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية عن أن قطاع الضيافة في السعودية يشهد خلال الفترة من 2022 إلى 2026 نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 5.5 %.
وأوضح التقرير الذي يتناول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 % بين الأعوام 2022 و2026 إلى 34.0 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب لإيرادات قطاع الضيافة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من 2.9 % إلى 8.0 % بين الأعوام 2022 و2026.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد أضخم سوقين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معدل نمو سنوي مركب قدره 8.0 % و5.5 % على التوالي. فيما من المتوقع أن تسجل كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين نموًا بنسب 7.1 % و6.3 % و2.9 % على التوالي. في حين من المتوقع أن يعود النمو في قطر إلى طبيعته بعد استكمال فعاليات كأس العالم للفيفا 2022 ليحقق معدلاً سنويًا مركبًا قدره 4.3 % بين الأعوام 2023 و2026.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإشغال الوسطي عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 57 % في العام 2022 إلى 62 % في 2026. بينما يتوقع أن يزداد متوسط السعر اليومي من 145 دولارًا هذا العام إلى 151 دولارًا في عام 2026. فيما من المتوقع أن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 83 دولارًا إلى 93 دولارًا، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1.1 % و2.9 % على التوالي.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تتحول سريعًا إلى وجهة عالمية للأعمال والترفيه والفعاليات الرياضية، حيث إنه من المقرر أن تستضيف أحداثًا كبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022، والجائزة الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم للألعاب المائية، ومعرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، ودورة الألعاب الآسيوية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ستُسهم التحسينات في نصيب الفرد من الدخل في رفع الطلب الاستهلاكي المحلي، مما سيُساعد بشكل متواصل على تعزيز القطاع السياحي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على ترقية منظومتها للنقل، بدءًا من توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ووصولاً إلى تبني وسائل النقل المعتمدة على تقنية «هايبر لوب» وشبكة السكك الحديدية الجديدة. كما تستثمر بنشاط في تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع السياحة مع الترويج في الوقت ذاته لوجهاتها الترفيهية.