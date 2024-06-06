المطاعم الإسبانية تتصدر قائمة "فيفتي بيست" الأفضل في العالم و"العربية" خارج التصنيف

وهيمنت المؤسسات الإسبانية والأمريكية اللاتينية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، إذ احتل مطعم "ديفرشو" في مدريد المركز الرابع، و"مايدو" في ليما عاصمة بيرو المركز الخامس، و"كوينتونيل" في مكسيكو سيتي المركز السابع، و"دون خوليو" في بوينس آيرس المركز العاشر فيما حلت القائمة من اي مطعم عربي على الإطلاق.