المطاعم الإسبانية تتصدر قائمة "فيفتي بيست" الأفضل في العالم و"العربية" خارج التصنيف

احتلّت المطاعم الإسبانية والأمريكية اللاتينية صدارة قائمة "فيفتي بيست" الشهيرة فيما كانت العربية خارج التصنيف، في الاحتفالية التي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة.
وحصل مطعم "ديسفروتار" في برشلونة على لقب "أفضل مطعم في العالم" ضمن القائمة "(ويعني اسمه "استمتع" باللغة الإسبانية) ويقع قرب سوق نينوت وسط المدينة الواقعة بإقليم كتالونيا.
ووصفته قائمة "فيفتي بيست"، التي تديرها مجلة "ريستورنت" البريطانية، بأنه مطعم ذو "تقنية بعيدة المدى وتفكير أصلي ونكهات رائدة.
وحصل مطعم "أسادور إتشيباري" الإسباني على المركز الثاني وهو في مدينة أتشوندو بإقليم الباسك، أما المركز الثالث فكان من نصيب المطعم الفرنسي "تابل دو برونو فيرجوس" في باريس، وهو من أغلى مطاعم في العالم
وأُطلقت قائمة "فيفتي بيست" عام 2002، ورسخت سريعًا مكانتها كبديل دولي لدليل "ميشلان" الشهير في فرنسا.
وتعتمد القائمة على أكثر من ألف ناخب في 27 منطقة حول العالم، هم مزيج من طهاة ومدوني طعام وذواقة كثيري السفر.
وهيمنت المؤسسات الإسبانية والأمريكية اللاتينية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، إذ احتل مطعم "ديفرشو" في مدريد المركز الرابع، و"مايدو" في ليما عاصمة بيرو المركز الخامس، و"كوينتونيل" في مكسيكو سيتي المركز السابع، و"دون خوليو" في بوينس آيرس المركز العاشر فيما حلت القائمة من اي مطعم عربي على الإطلاق.