السعوديون خامس أكثر شعوب العالم طلبًا لتأشيرة "الشنغن".. والأول عربيًا بـ470 ألف تأشيرة

أظهرت أحدث إحصاءات المفوضية الأوروبية الخاصة بتأشيرات "الشنغن" لعام 2024 أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا، والأولى عربيًا في عدد التأشيرات الصادرة، في مؤشر يعكس الطفرة الكبيرة في حركة السفر إلى أوروبا بين السعوديين خلال العام الماضي.
وبلغ عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين السعوديين نحو 470,880 تأشيرة من أصل 505,454 طلبًا، بنسبة قبول تجاوزت 96٪، وهي من بين الأعلى عالميًا.
وتصدّرت الصين وتركيا والهند والمغرب القائمة عالميًا، فيما تقدمت المملكة على دول كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة وتايلند والإمارات.
عربيًا، جاءت السعودية في المركز الأول، تلتها المغرب بـ457,850 تأشيرة، ثم الجزائر بـ441,839 تأشيرة، ومصر بـ157,594 تأشيرة، وتونس بـ91,752 تأشيرة، تلتها لبنان والكويت وقطر والأردن والعراق ضمن المراتب العشر الأولى.
ويعزى هذا التقدّم اللافت إلى التوسع الكبير في الرحلات الجوية بين مدن المملكة والعواصم الأوروبية، إلى جانب نمو السياحة الخارجية بعد إطلاق التأشيرات الإلكترونية، وتيسير إجراءات السفر عبر مراكز التأشيرات الموحدة، بالإضافة إلى ارتفاع إقبال السعوديين على السفر بغرض السياحة والتعليم والعلاج والأعمال.
ويؤكد مختصون في قطاع السفر أن استمرار تصدّر السعوديين للقائمة العربية، وتقدمهم للمراكز الأولى عالميًا، يعكس المكانة المتنامية للمواطن السعودي كسائح عالمي يتمتع بقدرة إنفاقية عالية وتنوع في وجهاته، مما يجعله أحد أكثر المسافرين تأثيرًا في صناعة السياحة العالمية.