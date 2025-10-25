السعوديون خامس أكثر شعوب العالم طلبًا لتأشيرة "الشنغن".. والأول عربيًا بـ470 ألف تأشيرة

أظهرت أحدث إحصاءات المفوضية الأوروبية الخاصة بتأشيرات "الشنغن" لعام 2024 أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا، والأولى عربيًا في عدد التأشيرات الصادرة، في مؤشر يعكس الطفرة الكبيرة في حركة السفر إلى أوروبا بين السعوديين خلال العام الماضي.